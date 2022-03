"Cred că nu este cazul". Cum a comentat un fost mare portar al României propunerea lui Pigliacelli de a juca pentru națională

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Helmuth Duckadam a comentat informația potrivit căreia Pigliacelli își dorește să joace la echipa națională, dar și despre situația la general a portarilor din România.

"Sigur că își dorește să joace la echipa națională, ca orice jucător străin care și-a luat cetățenie. Dar eu cred că nu este cazul. Pigliacelli este un portar bun, își face treaba la Craiova.

Cred că a fost o greșeală. Vlad trebuia să fie pe bancă o etapă, două, îi trebuia încredere, e un portar de viitor. Cred că România stă bine la capitolul portari, îi avem pe Popa, Vlad, Târnovanu. Îmi place și de Hindrich de la CFR Cluj, e un portar foarte sigur. Să joci la o asemenea presiune și să o faci la fel de bine, este extraordinar. Sunt tineri, mai greșesc, dar trebuie să le dăm încredere în continuare. Doar așa portarii se maturizează", a declarat Helmuth Duckadam la PRO X.

Ce a declarat Mirko Pigliacelli

"M-am gândit să am dublă cetățenie. Deja am vorbit pentru lucrul acesta și o vom face. Va veni cred în iunie (n.r - cetățenia). Sper, cu pașaportul, să am și o șansă la națională", a spus Pigliacelli, într-un interviu pentru site-ul clubului.

Pigliacelli a evoluat la naționalele de juniori ale Italiei, iar în 2013 juca chiar și într-un meci al reprezentativei U21, contra Slovaciei, scor 4-1.

De-a lungul carierei, Pigliacelli a fost legitimat la cluburi din Italia precum AS Roma, Sassuolo, Pescara, Frosinone, Trapani, Reggina sau Pro Vercelli.