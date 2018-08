Mirel Radoi, OFICIAL noul selectioner de la U21! Toate meciurile nationalei de tineret sunt la PROX! 

Propunerea Comisiei Tehnice pentru postul de selectioner al reprezentativei Under 21 a Romaniei, Mirel Radoi, a fost aprobata de Comitetul Executiv al FRF in cadrul sedintei de joi, 2 august.

Mirel Radoi va conduce echipa nationala U21 atat in finalul acestei campanii, cat si in cea viitoare. Acesta va fi prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa ce va avea loc vineri, 3 august, la Casa Fotbalului, in sala "Ioan Chirila", de la ora 12.30.

Incepand din martie 2018, fostul international roman, Mirel Radoi, a ocupat functia de manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, iar acum va prelua banca tehnica, dupa ce Daniel Isaila a decis sa accepte o oferta din Arabia Saudita.

Radoi are in plamares 67 de meciuri pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri. Ca fotbalist, a evoluat in cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucuresti, intre anii 2000-2009, Al-Hilal Riyadh, intre 2009 si 2011, Al-Ain, intre anii 2011-2014.

