În prima confruntare, tricolorii au primit vizita Bosniei și Herțegovinei la București, pe Arena Națională. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut cu 0-1.



România și-a revenit însă în al doilea meci. Tricolorii au câștigat în deplasare, cu San Marino, scor 5-1, și și-au revendicat, cel puțin pentru moment, locul secund în Grupa H a preliminariilor.



Mirel Rădoi a analizat naționala României și a răspuns categoric la întrebarea: ”Îl vezi pe Mircea Lucescu să-și dea demisia?”



Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova și fost selecționer al României, a vorbit despre acțiunea tricolorilor din luna martie și a evidențiat că naționala are nevoie de ajutorul lui Mircea Lucescu.



”Din punctul meu de vedere și nu vreau să încerc să încerc să intru în vreo polemică cu altcineva, cred că România ar fi meritat cele șase puncte. Lăsând la o parte greșlile de arbitraj. Vorbesc doar de joc, cu ocaziile avute, cred că meritam să câștigăm partida cu Bosnia.



Mă bucur că, la partida a doua, cu San Marino, jucătorii au intrat concentrați și pe tot ce nu au reușit să realizeze cu Bosnia au încercat să o facă cu San Marino. Reacția lor a fost una pozitivă. Eu cred că mai bine că s-a întâmplat la prima partidă decât să fi fost una dintre partidele decisive cu Austria sau Bosnia spre finalul campaniei, când ai nevoie de cele trei puncte.



Nu cred că în momentul de față este ceva pierdut. De aici încolo, ca noi să încercăm să dăm detalii sau să încercăm să căutăm anumite lucruri în fața lui Mircea Lucescu, cred că o facem în zadar. Eu nu am competența să-i ofer ceva lui Mircea Lucescu.



(n.r. despre Mircea Lucescu, contestat) Astea cred că nu o să dispară niciodată. Să vedem cine le face, în ce context. Dacă are vreun interes. Și dacă este real. Că, altfel, dacă o spunem doar de drag, nu facem altceva decât să creăm un moment negativ în fața echipei naționale. Și eu cred că acum trebuie să fim aproape de echipa națională. Ne uităm. În ultimii patru ani, este un proces în care performanțele au apărut. E păcat ca de la un eșec să uităm tot ce s-a întâmplat bun în ultimii ani.



Chiar dacă sunt jucători care joacă împreună de 5-6 ani e normal să apară și astfel de momente. Nu poți în momentul de față să spui că echipa națională poate să aibă doar victorii. Nu cred că în momentul de față putem vorbi de selecție.



(n.r. La finalul meciului cu San Marino a lăsat de înțeles că ar putea pleca oricând de la echipa națională. Îl vezi dându-și demisia?) Nu știu dacă pot eu să-mi dau cu părerea despre el. Pot să-mi dau părerea despre mine. Iar eu am plecat. Ce-o fi la următorii... Fiecare știe ce are în plan. Nu cred că ar fi un moment potrivit în momentul de față să plece. Echipa are nevoie de ajutorul și de sfaturile lui Mircea Lucescu. Cum și noi, ca antrenori, avem nevoie să vedem ce a făcut el în cariera de antrenor și ce face în cariera de selecționer”, a spus Mirel Rădoi.