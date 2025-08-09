Într-o analiză recentă, Sandu a subliniat problemele actuale ale lotului și a criticat evoluția unor jucători cheie, inclusiv pe portarul de la FCSB, Ștefan Târnovanu.



Mircea Sandu, în al cărui mandat (1990-2014) România a înregistrat performanțe notabile, inclusiv un sfert de finală la Campionatul Mondial din 1994, consideră că șansele "tricolorilor" în actualele preliminarii sunt reduse, în special după înfrângerea cu Bosnia de la București (scor 0-1).

"Un context fragil la nivel de jucători"



Fostul șef al FRF a pus sub semnul întrebării și situația actuală a mai multor fotbaliști din lotul condus acum de Mircea Lucescu. "Mi se pare că e un context fragil și la nivel de jucători. Ianis nu e nicăieri, Mihăilă s-a dus prin Turcia, să vedem ce se întâmplă cu Man înspre PSV, Drăgușin e accidentat, Burcă s-a refugiat prin China. Rațiu a fost plimbat prin toată Europa, dar, de fapt, nu l-a luat nimeni", a spus Sandu la GSP.



Nici postul de portar nu a scăpat de analiza critică a "Nașului". Referindu-se la titularul de la FCSB, Sandu a fost punctat: "Nici la portari nu stăm strălucit. Moldovan a schimbat iar echipa, Târnovanu a cam luat-o razna în ultima vreme".



În încheiere, Mircea Sandu a susținut că mandatul lui Mircea Lucescu a început într-un "moment de recul" și că misiunea acestuia va fi una dificilă, pe fondul acestor numeroase probleme.

