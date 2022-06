Memorialul durerii, povestit pas cu pas. Ianis Hagi: "Acelea au fost cele mai grele trei zile"

Selecționerul tricolorilor nu s-a putut baza în debutul din Liga Națiunilor pe unul dintre cei mai valoroși jucători, Ianis Hagi. Mijlocașul lui Glasgow Rangers e printre puținii fotbaliști români cu calități de a scoate adversar din joc în relația unu la unu.

Accidentat în iarnă, fiul lui Gică Hagi a suferit o intervenție chirurgicală complicată, iar în prezent efectuează un proces complicat de recuperare.

Chinul lui Ianis Hagi

Ianis va reveni abia în toamnă după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

„Au fost şi momente neplăcute. Am stat şi m-am gândit la tot ce am realizat până în momentul de faţă. Am realizat că pot să fiu fericit. Drumul echipei până în finala Europa League a fost extraordinar. Când ai o asemenea accidentare, niciodată nu este uşor. Câteodată stai singur, iar noaptea nu poţi să dormi. Sunt iubit, familia mi-a fost alături. M-au susţinut necondiţionat şi au înţeles de ce am nevoie pentru a mă recupera 100%. Sunt foarte mulţumit de cum a decurs recuperarea.

Viaţa e complicată. Tot ce s-a întâmplat în viaţa mea, de când m-am apucat de fotbal, a fost înconjurat de fotbal. E ca şi cum îi iei unui copil jucăria să nu pot să fac ce iubesc. Sunt momente unde te simţi singur. Persoanele pe care le iubesc m-au ajutat să trec peste acest moment al vieţii. 100% voi reveni mai puternic, nu am niciun dubiu. Mă ştiu pe mine, ştiu ce persoană sunt. E important ce simţi tu şi încrederea pe care o ai în tine. Sunt sigur că voi reveni şi mai bun!

Cele mai grele trei zile au fost între accidentare şi ziua în care doctorul mi-a zis exact ce am. Nu ştiam cât va dura recuperarea. A fost foarte grea perioada aia. Nu am avut niciodată sentimentul că voi renunţa. Nu mi-am pus o dată anume în cap când voi reveni. Drumul este foarte lung. Am decis, împreună cu cei de la club, să-mi împart recuperarea în mai multe stagii. Am încercat să o fac cât mai uşoară mental!”, a declarat Ianis Hagi, potrivit as.ro.

Clasamentul Grupei 3 a Ligii B din Liga Națiunilor după primele două etape

1. Finlanda 4 p. (golaveraj 3-1)

2. Bosnia și Herțegovina 4 p. (golaveraj 2-1)

3. Muntenegru 3 p. (golaveraj 2-2)

4. ROMÂNIA 0 p. (golaveraj 0-3)

Lotul convocat de Iordănescu pentru Liga Națiunilor

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 15/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 6/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 12/0), Iulian Cristea (FCSB, 3/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 71/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 9/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 23/1), Mario Camora (CFR Cluj, 7/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 0/0)

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 22/3), Darius Olaru (FCSB, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 52/6), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Octavian Popescu (FCSB, 2/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 0/0), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 7/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 17/3), Alexandru Crețu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 37/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 3/0)

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 23/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 15/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 27/8), Florin Tănase (FCSB, 11/1)

* Numărul de selecții este cel dinaintea meciului cu Muntenegru.