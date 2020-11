Meciurile nationalei U21 vor fi transmise la TV! Ce post a castigat drepturile de difuzare

Televiziunea Romana va transmite meciurile nationalei U21 din preliminariile EURO 2023.

Contractul semnat intre TVR si Federatia Romana de Fotbal, include difuzarea la televizor a celor 10 meciuri, dintre care 5 se vor disputa acasa, iar alte 5 in deplasare. Cele 10 partide vor fi jucate in perioada 2021-2022. Meciurile vor putea fi urmarite si in Republica Moldova, pe canalul TVR Moldova.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca cele mai importante momente ale nationalei au fost transmise de catre Televiziunea Romana.

"Echipa nationala revine la Televiziunea Romana intr-un moment in care urmeaza un turneu final european, al doilea consecutiv pentru nationala Under 21. Ne dorim cu totii sa retraim cat mai curand emotia din vara lui 2019, cand, si datorita postului national, toata Romania a fost cu ochii pe prestatia jucatorilor nostri de la Campionatul European.

Cele mai importante momente ale echipei nationale din istorie au putut fi urmarite la TVR si speram cu toti sa avem parte in continuare de cat mai multe astfel de evenimente. Mai mult decat atat, nationala Under 21 va putea fi urmarita acum si in Republica Moldova, acolo de unde tricolorii au primit multe mesaje de incurajare in Peluza Tricolora inainte de duelul cu Danemarca", a declarat Razvan Burleanu.

Nationala condusa de Adrian Mutu s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European, dupa egalul cu Danemarca U21, scor 1-1.