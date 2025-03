Doar cei care l-au văzut pe Dănuț Lupu jucând pot înțelege că acesta e genul de fotbalist pe care, astăzi, nu-l mai avem în România.

Pe lângă tehnică și forță, Lupu era și aproape imposibil de deposedat. Din păcate, Lupu poate fi pus în categoria sportivilor care și-au irosit talentul. Pentru că, la ce calități avea, fostul fotbalist putea să ajungă mult mai sus.

Așa însă, Lupu n-a depășit nivelul unor echipe din străinătate, precum Panathinaikos (Grecia) și Brescia (Italia), iar la națională a adunat 14 selecții, fără să marcheze. Pe scurt, Lupu a fost un fotbalist talentat, dar indisciplinat. Ce a povestit acum, la Fanatik, arată că din acest motiv, dar și din cauza temperamentului său vulcanic, el și-a făcut singur un mare rău. Iar acum regretele sunt tardive.

„Am avut perioada din ’96-’99 și fără modestie, eram cam cel mai bun din campionatul românesc, dar la echipa națională nu aveam loc. Mă și sictirisem pe undeva și nu mai aveam chef. La meciul cu Franța de acasă, când ne-au bătut 3-1, am plecat titular. Cu 5 minute înainte de start însă, m-am trezit rezervă. E o istorie lungă pe care nu vreau să o spun, dar am să zic părerea mea. Meciul acela nu a fost corect. Asta e părerea mea și cred că eu îi cam încurcam. Niciodată în istoria fotbalului românesc nu s-a întâmplat ca primul 11, făcut la Săftica, să fie schimbat la stadion. Eu altfel nu înțeleg de ce m-au schimbat“, și-a început Lupu relatarea.

Acesta a admis că, după ce a aflat că va începe partida cu Franța pe bancă, a avut chiar o tentativă de a pleca de la stadion!

„După ce am văzut că am fost scos din primul 11, mi-am luat geanta și am plecat, dar m-a întors nea Mircea (n.r. – Mircea Lucescu) înapoi. La pauză era 2-0 (n.r. – pentru Franța). Am ieșit la încălzire și i-am zis lui Iordănescu (n.r. – selecționerul Anghel Iordănescu) că eu nu ies acum să scot castanele din foc. A țipat și m-a băgat apoi. Cât am fost pe teren, scorul a fost 1-1, dădusem și noi gol, au mai dat și ei unul“, a continuat Lupu.

După altercație cu Hagi a mai prins o singură selecție

Mai departe, Lupu a făcut o dezvăluire incredibilă. Concret, după înfrângerea cu Franța (1-3), el a avut o altercație în vestiar, atât cu Anghel Iordănescu, cât și cu Gheorghe Hagi! Iar aici s-a cam terminat cariera sa la echipa națională.

„La final, eu am fost certat, pe motiv că eu am fost de vină. Am avut o altercație cu el (n.r. – Anghel Iordănescu) și cu Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) și mi-a promis că nu o să mă mai cheme la echipa națională. Nu are importanță cine a zis. Am mai fost la echipa națională, doar când nu a fost Hagi. Nu am mai fost convocat. Nu îmi pare rău. Le spun multora că trebuie să se mai nască de 3 ori pentru a face ceea ce am făcut eu în teren, nu în viața particulară“, a încheiat Lupu.

Meciul cu Franța, de care a amintit Lupu, s-a jucat pe fostul stadion „23 august“ și a făcut parte din preliminariile Euro 1996. Franța a învins cu 3-1, dar, la final, a încheiat grupa pe locul 2, la un punct de România. Ambele naționale s-au calificat pentru Euro 1996.

Revenind la partida cu Franța (1-3), Lupu a început meciul pe bancă, într-adevăr, dar a fost introdus în minutul 46, imediat după pauză, când scorul era deja 2-0 pentru francezi. După această partidă, Lupu a mai bifat o singură selecție, pe 18 martie 1998, la un amical cu Israel, pierdut de România cu 0-1, pe Ghencea. Într-adevăr, în acel test, Hagi n-a fost în lotul convocat de Anghel Iordănescu.