După un schimb de replici de la distanță între Mutu și Prunea, Dănuț Lupu a intervenit în favoarea ”Briliantului” și a spus despre fostul mare portar că trebuie pus la punct din când în când pentru a se opri cu criticile.

Florin Prunea l-a făcut praf pe Dănuț Lupu

Când a auzit cuvintele lui Dănuț Lupu, Florin Prunea a început un atac dur la adresa fostului său coleg de la Dinamo și a ținut să îl avertizeze pe fostul atacant că s-ar putea întoarce în spatele gratiilor.

În aprilie 2024, Dănuț Lupu a fost eliberat condiționat, după ce a ispășit o condamnare de 7 luni și zece zile primită pentru că a fost prins în mai multe rânduri în timp ce conducea fără permis.

”De câte luni nu a mai vorbit de mine? De mult, de când a fost în cantonament. El a fost în cantonament 7-8 luni la Jilava. Cum a ieșit afară, văd că iar începe să vorbească. De ce se ia el de mine? Și mereu aceeași placă cu Burleanu. A fost colegul meu de cameră. A apărut iarăși după atâtea luni de zile. Cum îi dă ăsta niște firimituri așa, el e omul lui Burleanu.

Îl mai ține ăsta, îl mai pune antrenor zonal, îi mai dă câte un bilet la meciuri, îi mai dă probabil și niște firfirei să se ia de noi. El are ce are cu cei din Generația de Aur, ne ia la rând pe toți. El are ce are cu noi, dar el e pus. Are o placă pe care o reia când ăia apasă butonul.

Eu acum ce să îi fac, frate? Să mă iau de el? Vai de mama lui, săracul, vai de capul lui în ce hal a ajuns. Eu acum ce să fac? Să îi dau iar, ce să îi spun? Să își facă bagajele că urmează partea a doua? El are acum niște procese pe rol. Ăsta se lăuda în numele lui Lucian Bode, ministrul de interne, că rezolvă dosarele la interlopi, dosare de droguri, trafic de influență.

Dacă dau ăștia drumul la toate dosarele, vai de zilele lui. Dacă dau drumul ăștia la dosare, astea cu carnetul sunt mărunțișuri. În numele ministrului de interne Lucian Bode, el rezolva dosare de droguri, trafic de influență. (n.r. lua bani pentru asta?) Nu, semințe lua, ce lua? Nu știu dacă rezolva. Ăștia de la Dinamo și-au făcut cruce când l-au dat afară ce a făcut pe acolo, cu sute de milioane, cu echipament, lua amenzile de la jucători, nu are rost să mai spun acum. Amenda jucătorii, dar banii îi lua el”, a spus Florin Prunea la Iamsport.