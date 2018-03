"Lupescu a luat putin, 30 000! Nu ma simt furat, a luat de la noi, nu de la altul" :)) De ce tine Becali in continuare cu Lupescu

Becali nu-si schimba votul dupa dezvaluirile lui Burleanu de pe blog!

Patronul Stelei nu crede ca sansele lui Lupescu au avut de suferit dupa ce pe site-ul lui Burleanu au aparut informatii despre contractele suspecte ale federatiei cu firmele lui Lupescu pe vremea in care fostul international era director FRF.

"E cineva sfant pe pamantul asta? Numai Dumnezeu! Credeti ca Burleanu a fost curat? Dar nu ma intereseaza ce-a facut Lupescu. Crezi ca Daum a venit asa, pe competenta? Nu conteaza asta! Nu ma intereseaza! Crezi ca Mircea Sandu a fost curat? Nici asta nu ma intereseaza. Ma intereseaza sa faca treaba si sa fie cumpatat. O fi ciupit si el vreo 30 000 din contractul de 300 000. Nu vine nimeni sa fie sfant la Federatie. Trebuie sa fim oameni intelepti si sa ne dam seama. Eu spun lucrurilor pe nume, nu le bag sub pres.

Toti se dau dupa cires, eu le spun cum sunt. Daca era un contract de 7 milioane din care fura doua milioane, era altceva. Dar dintr-un contract de 300 000 a luat si el 30 000, 40 000, nu-i mare lucru. Tata imi zicea: daca mergi ca pisica, nu te vede nimeni. Daca faci ca lupul, vin si te iau! Un 10% acolo nu e mare lucru. La Federatie nu sunt bani publici, sunt banii privati ai federatiei.

Daca te ciupeste un arbitru, e furt. Eu aici spun ca iei 10% fara sa nedreptatesti pe altul. E munca lui, a facut contracte. Cand iei de la altul un leu, nu mai sunt de acord. Lupescu nu ne-a furat pe noi. El administra acolo niste bani. Are Burleanu probe? A dat si Lupescu fara licitatie, ce probe are Burleanu? FRF a facut facturile si ce mari probe sunt? Au fost ei la DNA si au depus ce au depus, dar DNA-ul are alta treaba. Noi, membrii asociati ai FRF, nu ne simtim pagubiti. Eu ma simt pagubit ca a luat Daum sute de mii de euro si ne-a bagat in groapa.

Eu am o parere si cu asta, basta. Castiga Burleanu? Sa fie sanatos, n-am nicio treaba cu el!", a spus Becali la PRO X.