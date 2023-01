Sânmărtean, produs al Gloriei Bistrița, a avut un parcurs atipic în carieră. La 23 de ani a plecat în Grecia, la Panathinaikos, a petrecut un an și jumătate și la FC Utrecht, iar după cinci sezoane în străinătate a revenit acasă. Totuși, timp de mulți ani, inclusiv după întorcerea în campionatul României, mijlocașul nu a fost convocat la națională, fie că selecționer era Răzvan Lucescu sau Victor Pițurcă.

Lucian Sânmărtean: "Victor Pițurcă mi-a spus că nu mă considera pregătit pentru echipa națională"

Mijlocașul a fost rechemat sub tricolor abia în 2011, când impresiona în tricoul lui FC Vaslui și avea deja 31 de ani. S-a întâmplat la un meci cu Bosnia (3-0), ultimul al lui Răzvan Lucescu pe bancă, în 2011.

Invitat la emisiunea Superfanii, Sânmărtean a recunoscut că s-a întrebat în multe rânduri de ce a strâns atât de puține meciuri la naționala României, iar la un moment dat și-a făcut curaj să îl întrebe pe Victor Pițurcă.

"Am reușit cu domnul Pițurcă să lucrăm împreună în Arabia și ne-am dezvoltat o relație deosebită. Stând așa la o discuție, i-am zis: 'Nea Piți, te rog frumos, spune, mă, omule și mie ce s-a întâmplat patru ani de zile?'. A zis: "Uite, am avut jucători în formă, n-am simțit că mă poți ajuta. Uite că te-am adus când am simțit că ești pregătit pentru echipa națională!'.



A fost un răspuns atât de diplomatic și frumos încât l-am acceptat fără niciun fel de problemă. N-aș fi fost pregătit din punct de vedere al citirii jocului", a spus Sânmărtean, la Superfanii.

În ciuda faptului că l-a ignorat ani buni la echipa națională, Victor Pițurcă a decis să îl aducă pe Lucian Sânmărtean la echipa sa, Al Ittihad, în 2015. Formația din Arabia Saudită a plătit 400.000 de euro celor de la FCSB pentru fotbalistul care se apropia de 35 de ani.

Primele trei meciuri ale lui Sânmărtean la națională au fost în perioada 2002-2003. A fost rechemat abia în 2011.

Ultimul meci al lui Sânmărtean la națională, cel cu numărul 21, a fost contra Albaniei (0-1), la EURO 2016.

Lucian Sânmărtean: "Răzvan Lucescu a fost foarte drept"

Ulterior, Sânmărtean a avut o discuție asemănătoare și cu Răzvan Lucescu, iar răspunsul primit a fost același.

"Discutând și cu domnul Răzvan Lucescu după, cam același discurs. Vreau să-i mulțumesc pentru că a fost foarte drept în discursul dânsului. Mi-a plăcut și-a asumat. A zis: 'Îmi pare rău că nu te-am luat, n-am simțit că poți să mă ajuți'", a mai spus Sânmărtean.