Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat că l-a convocat în premieră pe Raul Florucz la naționala de seniori. Vârful de la Olimpija Ljubljana este în lot pentru cele două partide cu Serbia din această lună.

Anunțul convocării la naționala Austriei vine după mai multe luni în care FRF a intenționat să îl convingă pe atacant să aleagă naționala României. Jucătorul chiar a depus actele pentru obținerea cetățeniei române, însă Austria s-a mișcat mai rapid.

Austriecii îl contrazic pe Mihai Stoichiță

După aflarea veștii despre situația lui Raul Florucz, directorul tehnic de la FRF a dezvăluit că nu se va renunța la ideea de a-l convinge pe atacantul de la Olimpija Ljubljana să aleagă naționala României, însă austriecii au explicat că acest lucru va deveni imposibil dacă joacă în dubla cu Serbia.

"Oficialul român speră ca Florucz va juca trei meciuri sau mai puțin pentru Austria și apoi va decide să aleagă România, însă probabil nu înțelege pe deplin actualele reguli FIFA.

De îndată ce un jucător este folosit într-un meci internațional (fie un meci amical sau competitiv) și are peste 21 de ani, el nu mai poate fi convocat pentru nicio altă echipă națională, conform articolului 9 din 'Ghidul pentru depunerea unei cereri de eligibilitate sau de transfer de asociație' al FIFA publicat în ianuarie 2021.

Dacă Florucz avea deja cetățenie română și ar fi avut sub 21 de ani, i-ar fi permis să joace trei meciuri pentru Austria și apoi să devină jucător la naționala României. Cu toate acestea, întrucât nici nu are pașaport românesc și nici nu are mai puțin de 21 de ani, Raul Florucz are voie să joace numai pentru echipa ÖFB din primul său minut de joc pentru Austria", au scris cei de laola1.at.