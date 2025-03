Conform NogoMania, Raul Florucz și echipa sa de club Olimpija Ljubljana au primit astăzi convocarea fotbalistului de origine română la naționala Austriei!

”Zi importantă pentru Olimpija: Raul Florucz va deveni astăzi jucător de națională, într-o răsturnare de situație - el va fi convocat de selecționerul Austriei”, a titrat publicația slovenă din Ljubljana.

FRF s-a mișcat încet, iar selecționerul austriac Ralf Rangnick a decis să-l convoace pe Florucz, aflat la cel mai bun sezon al carierei: 15 goluri și 7 pase decisive în 32 de apariții în toate competițiile la Olimpija Ljubljana (campionatul și Cupa Sloveniei, plus Conference League).

Naționala Austriei joacă pe 20 și 23 martie ”dubla” cu Serbia din play-off-ul UEFA Nations League.

Mihai Stoichiță despre Raul Florucz la naționala României: ”Cum să nu vrea? E o chestiune de zile”



”Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români totul este OK. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul.

Cu Raul am vorbit la telefon pentru că am demarat mai demult. Cum să nu vrea? Are actele în România. Probabil că e o chestiune de zile“, explica la sfârșitul lunii februarie Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Nu doar că nu va fi ”tricolor”, dar Raul Florucz va fi chiar adversarul României în aceste preliminarii

Însă Raul Florucz va fi chiar adversarul naționalei României în actualele preliminarii, cele pentru Campionatul Mondial din 2026!

Meciurile România - Austria sunt programate pe 7 iunie (în deplasare) și 12 octombrie (acasă).

Cine sunt stranierii convocați de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară



Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/1), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1);

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 30/5), Florinel COMAN (Cagliari | Italia, 20/2);

Atacanți

George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 46/11), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5).