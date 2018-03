Israel - Romania, sambata, PROTV | Cum arata camerele de 200 de euro in care stau tricolorii! Gazon impecabil pe stadionul de 50 de milioane al gazdelor

In Israel, Budescu si Tatarusanu vor juca pe stadionul "Diamant". Gazonul e o bijuterie. Tamas vine sa-i faca galerie Romaniei in meciul care va fi la PRO TV, sambata, la ora 20.

Israelienii au renovat hotelul de cinci stele in care vor sta romanii. O camera costa 200 de euro pe noapte. Fotbalistii nationalei vor scapa de frigul din tara si vor putea face plaja in Israel.



Israel - Romania se va juca pe stadionul "Diamant". Arena de 15 mii de locuri a fost construita in 2012 si a costat 55 de milioane de euro. Trei cluburi si nationala Israelului joaca acolo. Scaunele din tribuna sunt spalate cu furtunul. In vestiar, scaunele sunt din lemn.