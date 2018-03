ISRAEL - ROMANIA, SAMBATA, PRO TV // Nationala Romaniei, inzapezita la Bucuresti! Avionul a decolat cu peste 2 ore intarziere! Reactia FABULOASA a lui Mutu

Meciurile cu Israel si Suedia se vad la PRO TV // Anglia U21 - Romania U21 e in direct pe www.sport.ro, sambata, ora 19:15.

Update: Avionul nationalei a decolat spre Israel cu 2 ore si 28 de minute intarziere fata de ora programata! Jucatorii au petrecut in avion aceasta perioada pana cand a fost deszapezita pista.

Nationala Romaniei a trecut prin momente neasteptate in aceasta dimineata la plecarea catre Israel pentru partida care va fi in direct la Pro TV maine seara de la ora 20.00. Din cauza viscolului din Bucuresti, decolararea avionului intarzie de mai bine de o ora!

In acest momente se incearca eliberarea pistei pentru ca avionul in care se afla lotul nationalei sa poata decola in sfarsit spre Israel. Cosmin Contra a avut dificultati din cauza vremii si zilele trecute cand antrenamentul a fost mutat de la Mogosoaia pe un teren sintetic acoperit, iar apoi pe Nationala Arena.

Managerul sportiv al echipei nationale, Adrian Mutu, a oferit o declaratia amuzanta inainte de plecarea catre Israel: "Speram ca putem pleca, e prima oara in viata mea cand nu voiam sa ma ridic din pat cand am vazut ce e afara. Nu e ceva normal pentru luna in care suntem, o sa mergem acolo si o sa ne placa pentru ca e cald. Sper ca baietii sa se adapteze dupa frigul asta la 30 de grade, e diferenta foarte mare.



Probabil trebuia sa plecam la inceputul saptamanii, si asa au fost conditii grele pentru a ne antrena, dar asta este. Aceste partide il ajuta pe Cosmin (Contra) sa vada anumiti jucatori, sa vada in ce stadiu suntem. Pregatim Liga Natiunilor, este un turneu foarte important si speram sa facem o figura frumoasa acolo" a spus Mutu.

Iata lotul Romaniei pentru partidele cu Israel si Suedia, ambele transmise in direct de Pro TV

Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nita (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 10/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moti (Ludogoret, 12/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 23/0), Dragos Grigore (Al Sailiya, 31/0), Alin Tosca (Benevento, 10/0), Ionut Nedelcearu (UFA, 0/0), Nicusor Bancu (CS U Craiova, 1/0)

Mijlocasi: Mihai Pintilii (FCSB, 40/1), Razvan Marin (Standard Liege, 9/1), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul, 0/0), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5), Dennis Man (FCSB, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 13/1), Alexandru Mitrita (CS U Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 8/4)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 21/6), George Tucudean (CFR Cluj, 2/0)