ISRAEL - ROMANIA, SAMBATA 20.00 LA PRO TV // Lobont, in mare forma la ultimul antrenament inainte de plecarea spre Israel! Unde a mutat Contra antrenamentul de astazi

Nationala Romaniei a sustinut astazi ultimul antrenament inainte de deplasarea catre Israel pentru partida amicala care va fi in direct la Pro TV.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Toti cei 26 de jucatori convocati de Cosmin Contra au fost disponibili pentru antrenamentul de astazi ce a avut loc pe National Arena. Selectionerul Cosmin Contra nu a mai dorit sa faca pregatirea pe sintetic la Ploiesti astfel ca jucatorii s-au antrenat pentru 90 de minute pe cea mai importanta arena din tara.

La sedinta de pregatire s-a remarcat Bogdan Lobont. Ajuns la 40 de ani, Lobont ramane intr-o forma fizica excelenta si, chiar daca are sanse mici sa mai joace in conditiile in care adversarii pe post sunt Tatarusanu, Nita si Silviu Lung Jr, Lobont a reusit cateva parade excelente.

Lobont a fost rechemat la nationala cu ocazia meciurilor din preliminariile Mondialul din Rusia, fiind insa in tribuna la partidele cu Kazahstan si Danemarca.

Iata lotul Romaniei pentru partidele cu Israel si Suedia, ambele urmand sa fie transmise in direct de Pro TV

Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nita (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 10/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moti (Ludogoret, 12/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 23/0), Dragos Grigore (Al Sailiya, 31/0), Alin Tosca (Benevento, 10/0), Ionut Nedelcearu (UFA, 0/0), Nicusor Bancu (CS U Craiova, 1/0)

Mijlocasi: Mihai Pintilii (FCSB, 40/1), Razvan Marin (Standard Liege, 9/1), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul, 0/0), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5), Dennis Man (FCSB, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 13/1), Alexandru Mitrita (CS U Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 8/4)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 21/6), George Tucudean (CFR Cluj, 2/0)