Selecţionerul echipei naţionale Under-19 a României, Ion Marin, a declarat, marţi, după tragerea la sorţi a grupelor Campionatului European de fotbal U19 (LIVE VIDEO pe Sport.ro), care va avea loc în România (13-26 iunie), este calificarea în semifinalele competiţiei.

”Săpăligă” visează la semifinale



''Nu putem spune că am căzut foarte rău la tragerea la sorţi (n.r. - în Grupa A, alături de Danemarca, Spania şi Muntenegru). Dar, la nivelul acesta toate echipele sunt foarte bune. Noi avem speranţa noastră şi ne-o vom juca până la capăt. Obiectivul ni-l impunem noi şi anume să dea Dumnezeu să atingem semifinalele. Deci să ieşim din grupă de pe poziţia 1 sau 2. Ar fi extraordinar pentru această naţională a României să ajungă să joace o semifinală, acolo unde se poate întâmpla orice", a spus Marin.

"Cu Spania am mai jucat în toamna anului trecut, a fost un rezultat pozitiv, am terminat la egalitate. Însă nu seamănă un joc cu altul... cu atât mai mult unul de la turneul final cu unul amical. Este greu de evaluat şansele, dar ni le vom juca până la capăt. Sigur că înainte de tragere am făcut şi noi o simulare şi Muntenegru era prima pe care ne-o doream în grupă. Dar trebuie să fim foarte atenţi cu Muntenegru şi foarte concentraţi. Noi analizăm toţi adversarii direcţi, dar nu pot să spun acum că Spania este favorită la cucerirea trofeului", a adăugat selecţionerul.

Ion Marin susţine că pentru jucătorii săi participarea la acest turneu final îi va ajuta foarte mult în cariere.

"Pentru băieţii de la această naţională turneul final este o şansă imensă care le va deschide cu siguranţă nişte uşi fantastice în carieră. Acum au 19 ani şi să ajungă să joace o semifinală... sau o finală... sigur, visăm. Dar e bine să visăm şi să avem o mare încredere în noi. Noi de un an şi jumătate ne pregătim numai pentru acest turneu şi am întâlnit în amicale adversari de top, adică Germania, Italia, Spania, Norvegia sau Suedia. Este un mare avantaj că jucăm acasă aceste meciuri de la turneul final. Sperăm poate într-o organizare a marilor galerii din Bucureşti să vină şi să dea o mână de ajutor acestor copii. Pentru că sunt copiii României, aşa că sperăm la o susţinere puternică", a precizat antrenorul, conform Agerpres.

Campionatul European Under 19 se desfășoară în România între 13 și 26 iunie



Selecţionata României a fost repartizată în Grupa A, alături de Danemarca, Spania şi Muntenegru, la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-19, care va avea loc în România, în perioada 13-26 iunie. Tragerea la sorţi, desfăşurată la Casa Fotbalului, a fost efectuată de fotbalistul Alex Paşcanu, jucător la FC Rapid Bucureşti.

În Grupa B a competiţiei care va fi găzduită de stadioane din Bucureşti (Giuleşti şi Arcul de Triumf), Voluntari (Anghel Iordănescu) şi Ploieşti (Ilie Oană) vor evolua echipele Germaniei, Norvegiei, Angliei şi Olandei.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

Echipa României, pregătită de Ion Marin, s-a calificat direct la turneul final. România nu mai participase la un turneu final Under-19 din 2022, când a pierdut toate cele trei meciuri.