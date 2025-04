Florinel Coman e genul de jucător român, care îți ia ochii cu câte o evoluție sclipitoare, după care dispare din prim-plan perioade lungi. Ultima dovadă, care confirmă această realitate tristă, e aventura sa în Italia, la Cagliari.

Când a ajuns la această formație, care acum ocupă locul 15 din 20 în Serie A, internaționalul român a avut un debut exploziv! Concret, la doar un minut după introducerea sa pe teren, în meciul Cagliari – Parma (2-1), Florinel a marcat un gol fabulos, cel de 2-0 pentru gazde. Imediat, a urmat o adevărată isterie în fotbalul românesc și mulți s-au grăbit să zică, răspicat, că pentru Coman urmează o lungă și strălucită carieră în fotbalul italian.

Ce a urmat însă, între timp? Coman a devenit un „client“ al băncii de rezerve, la Cagliari. Dovadă și faptul că, din momentul în care a debutat pentru această formație până acum, în dreptul său s-au adunat 224 de minute în Serie A în șapte apariții în care a fost titular în doar două rânduri. Și românul n-a mai reușit nici vreun gol, nici vreo pasă de gol.

Al-Gharafa, locul 3 în campionat

În aceste condiții, dacă nu va apărea o schimbare spectaculoasă în privința evoluțiilor lui Coman la Cagliari până la finalul acestui sezon, Florinel se va întoarce în Qatar, la Al-Gharafa, la finalul lunii iunie. Oricum, el a fost doar împrumutat, la Cagliari, și nu există vreo opțiune de transfer definitiv în contractul său cu formația din Serie A. Și, totuși, s-a speculat că, în cazul în care va impresiona în Italia, Coman va fi păstrat de actuala sa echipă, oficialii de aici urmând să demareze negocierile cu Al-Gharafa.

Acum, la ce cifre are Coman, această posibilitate are șanse spre zero. Ceea ce înseamnă că Florinel trebuie să se întoarcă în Qatar pentru startul sezonului 2025-2026. Ce îl așteaptă la Al-Gharafa? O echipă care, în mod cert, se va schimba din temelii.

Al-Gharafa tocmai a terminat actuala ediție de campionat pe locul 3, după Al-Sadd Doha și Al-Duhail. Echipa a ieșit demult din lupta pentru titlu, dovadă și faptul că a încheiat Qatar Stars League la 11 puncte de campioana Al-Sadd.

Al-Gharafa va juca în Liga Campionilor

Finalul de campionat a fost unul dezolant pentru echipa de care Coman aparține în acte. Al-Gharafa a câștigat un singur meci din ultimele patru, dar clasarea pe locul 3 în campionat îi va oferi șansa participării în Liga Campionilor Asiei 2. Vorbim despre competiția în care Sharjah (Emiratele Arabe Unite), actuala echipă a lui Cosmin Olăroiu, va juca finala cu Lion City Sailors (Singapore) pe 18 mai.

Al-Gharafa are șansa câștigării cupei, pe finalul acestui sezon, urmând să joace, în semifinale, cu Al-Duhail, mâine, de la ora 19.00, ora României. Chiar și așa, aproape sigur, lotul va fi schimbat din temelii, iar Coman, în momentul în care se va întoarce, va găsi foarte puțini jucători dintre foștii săi colegi.

O altă problemă pentru Coman, la revenirea în Qatar, va fi reacomodarea cu clima din zona Golfului Persic. Mai ales că viitoarea ediție a campionatului va începe, spre jumătatea lunii august, în niște condiții infernale, cu temperaturi extrem de ridicate și cu o umiditate sufocantă.

În cele 19 partide în care a evoluat pentru Al-Gharafa, în acest sezon, Coman a adunat 3 goluri și 8 pase de gol, iar presa locală a scris că românul a fost o dezamăgire pentru oficialii echipei, după cum sport.ro a arătat aici.