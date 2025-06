Partida se joacă la București și va fi transmisă în direct pe Pro Arena și online, pe VOYO.



Selecționerul Ion Marin a vorbit, într-o conferință de presă, despre obiectivul echipei și a făcut un apel important către fanii din Capitală.



Ion Marin, anunț important înainte de EURO U19



Adversara Muntenegru este la primul turneu final din istorie și a ajuns la EURO după ce a surprins în preliminarii: a trecut de Grecia, Bosnia și Herțegovina, apoi a câștigat grupa din Turul de Elită în fața Poloniei, Georgiei și Slovaciei.



Ion Marin e încrezător că România U19 poate ajunge în semifinale și roagă galeriile echipelor din Capitală să vină să încurajeze selecționata Under-19 a României la acest turneu final.



"Consider că băieții sunt pregătiți. Ei îşi doresc foarte mult să iasă din grupe şi să joace o semifinală. Lucrul acesta este până la urmă ceva care se poate atinge, pentru că ei mi-au dat speranțe foarte mari în ultimul an prin evoluțiile lor. Suntem pregătiți şi vrem să arătăm la Campionatul European că România are viitor. Avem jucători buni şi spun eu că vor face paşi înainte către echipele U21 şi prima reprezentativă.



Sperăm că vom fi inspirați şi că vom alege tactica cea mai bună în funcție de adversarul pe care îl vom întâlni. Prea multe goluri nu cred că o să vedem la acest turneu final, dar meciurile cu siguranță vor fi disputate. Eu sper să producem un fotbal bun, să ne ridicăm la un nivel bun şi rezultatul să fie o consecință a jocului. Jucăm bine, poate câştigăm, nu jucăm bine, atunci sunt alte probleme.



Profit de ocazie să fac din nou un apel către liderii galeriilor din Capitală, care sunt foarte bine organizați, să vină la meciurile acestei naționale să îi susțină pe aceşti băieți care reprezintă viitorul României. În mod sigur aceşti copii au nevoie de încurajarea suporterilor. Pentru ei ar însemna foarte, foarte mult. Îi asigur pe suporteri că jucătorii vor da totul pe teren pentru a arăta respectul lor față de public", a precizat Ion Marin.



Naționala României face parte din Grupa A, alături de Muntenegru (13 iunie), Spania (16 iunie) și Danemarca (19 iunie). Primele două clasate merg în semifinale.

Lotul final al României convocat de selecționerul Ion Marin pentru UEFA EURO U19 2025



Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu* (Câmpulung Muscel / Farul Constanța);

Fundași: Alin Chinteș* (Unirea Ungheni / Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Darius Fălcușan (Empoli FC / Italia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr* (Unirea Alba Iulia / AFC Hermannstadt), Matei Marin (Steaua București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina);

Mijlocași: Ianis Tarbă (Celta Vigo / Spania), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), David Matei** (Steaua București / Universitatea Craiova), David Păcuraru* (Steaua București / Farul Constanța), Luca Băsceanu (Farul Constanța);

Atacanți: Jason Vescan-Kodor (Lecce / Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II / SUA), David Barbu (Universitatea Craiova), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia).

*În cazul jucătorilor care în sezonul 2024-2025 au evoluat sub formă de împrumut, au fost trecute în paranteză atât echipele la care au jucat, dar și cele de care aparțin;

**David Matei a jucat în sezonul 2024-2025 la Steaua București, dar a fost transferat de Universitatea Craiova și prezentat după terminarea stagiunii.

De asemenea, portarul Bogdan Ungureanu va rămâne și se va pregăti alături de naționala U19 în continuare. Acesta a fost trecut pe listă ca al treilea portar, adițional, și poate fi folosit în cazul unor eventuale probleme medicale confirmate de UEFA pentru unul dintre portarii deja selectați în lotul final.

Lotul convocat de adversara Muntenegru, cu Nenad Vukčević selecționer



Portari: Ognjen Milović (FK Kom), Tomaš Đurović (FC Iskra);

Fundași: Bodin Tomašević (Bologna, Italia), Aleksa Karadžić (FC Iskra), Bojan Damjanović (FK Sutjeska), Miloš Vračar (FK Podgorica), Lazar Šekularac (FK Jedinstvo), Lazar Maraš (FC Dečić);

Mijlocași: Marko Perović (Almeria, Spania), Lazar Savović, Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj (toți de la FK Buducnost), Danilo Ćetković (FK Sutjeska), Lazar Zlatičanin (FK Mornar), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Croația), Petar Jauković (Vojvodina Novi Sad, Serbia);

Atacanți: Marko Tadić (Partizan, Serbia), Filip Perović (FC Iskra), Andrej Kostić (FK Buducnost).