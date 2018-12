IMAGINEA ZILEI! Cu ei ne batem pentru Euro: norvegienii se uitau la biatlon in timpul tragerii la sorti :)

Romania e in grupa cu Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta in drumul spre Euro. TOATE GRUPELE AICI

Un jurnalist norvegian a oferit imaginea zilei la Dublin.

In timpul tragerilor la sorti, omul era concentrat pe o cursa de biatlon. In Norvegia, sporturile de iarna sunt pe primul loc in aceasta perioada a anului.

Norvegia este adversara Romaniei in grupa preliminara pentru Euro 2020, alaturi de Spania, Suedia, Feroe si Malta.

GRUPELE PRELIMINARE EURO 2020



Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo

Grupa B: Portugalia, Ucraina, Serbia, Lituania, Luxemburg

Grupa C: Olanda, Germania, Irlanda de Nord, Estonia, Belarus

Grupa D: Elvetia, Danemarca, Irlanda, Georgia, Gibraltar

Grupa E: Croatia, Tara Galilor, Slovacia, Ungaria, Azerbaijan

Grupa F: Spania, Suedia, Norvegia, Romania, Insulele Feroe, Malta

Grupa G: Polonia, Austria, Israel, Slovenia, Macedonia, Letonia

Grupa H: Franta, Islanda, Turcia, Albania, Moldova, Andorra

Grupa I: Belgia, Rusia, Scotia, Cipru, Kazahstan, San Marino

Grupa J: Italia, Bosnia, Finlanda, Grecia, Armenia, Liechtenstein