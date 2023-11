România s-a calificat la EURO 2024 sâmbătă după ce a învins-o pe Israel la Felcsut cu 2-1. Marți seară, tricolorii se vor duela cu Elveția pentru primul loc în Grupa I a preliminariilor, "acasă", pe Arena Națională.

Campionatul European din 2024 va fi transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO vara viitoare, începând cu 14 iunie. Finala va avea loc o lună mai târziu, pe 14 iulie

Ilie Dumitrescu laudă selecționerul României: "Să ne aducem aminte"

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit despre Edward Iordănescu și a subliniat faptul că selecționerul și-a consolidat grupul încă din Nations League, unde reprezentativa nu a făcut cea mai bună figură și a retrogradat în Liga C.

De asemenea, Ilie Dumitrescu a remarcat și schimbările efectuate de Edi Iordănescu din timpul partidelor, rememorând remiza cu Elveția (2-2), când cei intrați de pe bancă au reușit să se impună în meci și să restabilească egalitatea.

"Fiecare are modul lui de a analiza un meci. Eu consider că el a reușit să creeze un grup și datorită faptului că a avut timp în Liga Națiunilor să își consolideze, să selecteze un grup și să transmită exact o linie la nivel de echipă națională.

A trasat clar niște obiective importante în cadrul lotului, toți jucătorii s-au subordonat la tot ceea ce înseamnă disciplină, dorință, fiecare s-a simțit important și s-a ajuns ca în anumite momente ca chiar jucătorii de pe bancă să facă diferența.

Ne aducem aminte, la meciul cu Elveția, de cei trei-patru jucători care au intrat, Olaru, Moruțan, Mihăilă, care au făcut diferența, și chiar Pușcaș cu atingerea aia cu capul.

Pe urmă, încet, încet rezultatele pozitive pe care le-a avut, echipa națională a consolidat... numai cu rezultate poți să îți impui anumite idei în cadrul echipei, pentru că echipa începe să creadă în tot ceea ce impui, tot ceea ce transmiți.

Și am reușit să fim pe primul loc la un moment dat, suntem pe primul loc, acum suntem și calificați, am avut cea mai bună apărare, nu am pierdut niciun meci până în momentul de față și asta e datorată în primul rând lui Edi Iordănescu", a spus Ilie Dumitrescu, potrivit iamsport.ro.

Cum arată clasamentul Grupei I din preliminariile EURO 2024 + Rezultatele din a 9-a etapă

România - 19 puncte (5 victorii, 4 remize, 0 eșecuri)

Elveția - 17 puncte (4 victorii, 5 remize, 0 eșecuri) Israel - 12 puncte (3 victorii, 3 remize, 3 eșecuri) Kosovo - 11 puncte (2 victorii, 5 remize, 2 eșecuri) Belarus - 9 puncte (2 victorii, 3 remize, 4 eșecuri) Andorra - 2 puncte (0 victorii, 2 remize, 7 eșecuri)

Israel - România 1-2 ("Pancho Arena")

Elveția - Kosovo 1-1 ("St. Jakob-Park)

Belarus - Andorra 1-0 ("Szusza Ferenc")

În vara lui 2024, PRO TV, Pro Arena și VOYO vor transmite Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, unde Edward Iordănescu, alături de elevii săi, vor lua parte după ce s-au calificat cu o etapă înainte de finalul actualei campanii a preliminariilor.