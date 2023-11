După prima repriză, cele două formații se aflau la egalitate, scor 1-1, după reușitele lui Zahavi și lui Pușcaș, scor la care echipa României era calificată la turneul final.

Analiza lui Ilie Dumitrescu după prima repriză din Israel - România

"Israel și România au jucat la Budapesta meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2024.

A fost un început ezitant, dintr-o fază fixă primim gol. Am avut o reacție foarte bună. Pot să spun că linia de mijloc s-a ridicat la un nivel foarte bun. Și Screciu a împins jocul, Răzvan Marin și Stanciu la fel.

Drăguș într-o seară foarte bună, a avut realizări. A dat șutul acela senzațional. Mi-a plăcut ca poziționare, ca așezare, cum am acoperit zonele, cum am stat, am recuperat dueluri, am văzut și superioritate în anumite zone. O repriză bună, păcat că nu am materializat șansele.

Raportul celor doi mijlocași laterali, au coborât în fața fundașilor laterali. Au acoperit foarte bine", a explicat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.