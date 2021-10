Ilie Dumitrescu, încântat după victoria din Ghencea: ”Nu le-am dat nicio șansă”

Într-un duel transmis exclusiv de PRO TV, naționala lui Mirel Rădoi a reușit să câștige trei puncte extrem de importante în ecuația calificării. În urma victoriei din Ghencea, România a devenit principala favorită pentru locul doi din grupă, care duce la baraj.

Ilie Dumitrescu s-a declarat mulțumit de evoluția României. El a analizat tactica lui Mirel Rădoi, lăudând jocul echipei.

”O primă repriză foarte bună, cu posesie mare, am recuperat rapid balonul, nu le-am dat nicio șansă. Am avut ocazii de a marca, o repriză solidă prima.

Am început ezitant repriza a doua, nu am mai reușit să controlăm jocul, ei au avut o prezență mai bună în terenul nostru, dar fără să-și creeze ocazii. Încet, încet, am reușit să echilibrăm, să controlăm. Un lucru este cert, a fost o presiune foarte mare, am văzut un efort fantastic depus.

Au intrat foarte bine și Ivan, și Moruțan, apoi intrarea lui Nedelcu, pentru că era evident că Stanciu nu mai putea să ducă ritmul pe care l-a dus în cele două jocuri.

Am văzut un lucru extrem de important la această echipă: preocuparea când se pierdea mingea. L-am văzut pe Ianis Hagi cum cobora, Ivan, care cobora și el, să nu mai spun de linia de mijloc. Au fost momente când ne puteam desprinde, au fost situații.

Dacă exista acolo puțină inteligență, se putea schimba jocul pentru Ianis Hagi în dreapta, care a rămas singur în câteva ocazii.

După jocul din Germania, chiar aveam nevoie de un rezultat pozitiv. Băieții au dat dovadă de maturitate. Ca să obții un rezultat, trebuie să rămâi concentrat, să ai maturitate. Am văzut o echipă care știe să și sufere”, a declarat Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

Scenariile de calificare:

6 puncte: Ne calificăm indiferent de rezultate.

4 puncte: Macedonia de Nord și Armenia nu obțin mai multe puncte decât România.

3 puncte: Macedonia de Nord și Armenia obțin maxim trei puncte sau obțin patru puncte, iar România are nevoie de golaveraj pozitiv.

2 puncte: Macedonia de Nord și Armenia obțin maxim două puncte sau obțin trei puncte, iar România are nevoie de golaveraj pozitiv

1 punct: Macedonia de Nord și Armenia fac egal în meciul direct și pierd meciul rămas, iar România are golaveraj superior.

0 puncte: Nu ne putem califica, deoarece Macedonia de Nord are deja un golaveraj pozitiv.

Programul etapelor:

România - Islanda

Armenia - Macedonia de Nord

Germania - Liechtenstein

Armenia - Germania

Liechtenstein - România

Macedonia de Nord - Islanda

Clasamentul grupei:



1. Germania - 21 puncte

2. România - 13 puncte

3. Macedonia de Nord - 12 puncte

4. Armenia - 12 puncte

5. Islanda - 8 puncte

6. Liechtenstein - 1 punct