Una dintre cele mai mari controverse apărute înainte de startul preliminariilor a fost neconvocarea pentru cele două meciuri a lui Louis Munteanu, cel mai eficient atacant din Superliga României.

Ilie Dumitrescu i-a găsit scuza lui Mircea Lucescu

Ilie Dumitrescu susține că Mircea Lucescu ar fi trebuit să îl convoace pe Louis Munteanu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, chiar dacă selecționerul nu plănuia să îi ofere minute prea multe fotbalistului.

Fostul atacant consideră că atacantul de la CFR Cluj ar fi meritat o convocare la prima reprezentativă având în vedere că a marcat nu mai puțin de 20 de goluri în acest sezon.

”Eu cred că Louis Munteanu trebuia să fie la echipa națională ținând cont de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Bîrligea a venit după o lună de zile, a intrat bine, a marcat, e un lucru extraordinar. Denis Drăguș a avut ceva probleme, nu a jucat, nu are foarte multe meciuri. Nu este în tonus, are experiență, e un jucător de lot, poate să facă diferența pentru că are calitate, dar Louis Munteanu trebuia să fie la echipa națională, ăsta era momentul lui.

Era într-un moment foarte bun, trebuia să fie la lot. Este clar că e în vederile selecționerului, pentru că a vorbit despre Louis Munteanu, de alți jucători de la sub-21, cu siguranță va fi la turneul final, e un jucător de viitor și cu siguranță va veni și la echipa națională, dar era în cel mai bun moment al lui. Dintr-un punct de vedere, îl înțeleg pe Mircea Lucescu.

E foarte greu să faci experimente la un meci super-important, primul meci din campania asta de calificare. Nu poți să faci experimente și e greu să intre cineva nou în formula de start cu Bosnia, îl înțeleg, dar măcar să fie acolo. Ok, nu joacă, nu pune nimeni niciun fel de presiune pe Mircea Lucescu ca Louis Munteanu să joace.

Poate e o înțelegere, e greu să joci cu un tânăr care nu are experiență la nivelul ăsta, care nu are multe meciuri la echipa națională, nu a fost implicat cu grupul ăsta, automatismele și relațiile de joc nu poți să le faci în câteva zile, dar dă-i și lui ceva, dă-i și lui șansa măcar să simtă atmosfera din cadrul lotului, pentru că merită copilul.

E greu să intri să fii titular chiar dacă ai cele mai multe în campionat, e greu, e foarte greu, mai ales după ce s-a întâmplat în ultima perioadă la echipa națională. Vorbim despre un nucleu important de jucători, care au un statut special acolo, dar trebuie să îi dai și copilului ăsta, să simtă și el că poate să facă pasul la echipa națională datorită evoluțiilor sale”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino:



Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);



Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);



Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);



Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).