Ajuns la 27 de ani, decarul naționalei are un plan clar: să calce pe urmele tatălui său și să ducă România la Cupa Mondială din America, chiar dacă asta ar însemna să lase acasă Turcia, țara unde s-a născut.



Ianis Hagi a vorbit deschis despre responsabilitatea de a fi liderul generației sale și despre afecțiunea pe care o primește în Turcia, dar a subliniat că pe teren nu există sentimentalisme când vine vorba de marele obiectiv al „tricolorilor”: "Familia noastră e foarte apreciată și suntem foarte iubiți aici, simțim o căldură pe care o simțim și în țară. Port această responsabilitate pe umerii mei cu mândrie, cu motivație. Obiectivul nostru e să ajungem la Mondial indiferent de cum ajungem acolo, cu cine trebuie să luptăm și pe cine trebuie să eliminăm. Avem datoria față de fani, față de țară, să reprezentăm naționala așa cum trebuie și anul 2026 să fie unul de succes."



Marele vis a devenit realitate



Ianis Hagi a dezvăluit, printre altele, că visul copilăriei sale a fost mereu acela de a purta numărul zece la echipa națională.



"Da, este un vis devenit realitate (n.r. să poarte numărul 10), mi-am dorit de mic, am muncit pentru asta. Suntem destul de norocoși, avem nopți liniștite, mulțumim lui Dumnezeu că este sănătos, sunt fericit", a mărturisit Ianis.



Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță de țară, tradițiile culinare nu au lipsit de pe masa fotbalistului. Întrebat despre preferințele sale de 1 Decembrie, Ianis a recunoscut că sarmalele sunt favoritele sale.



"Sarmalele clar, sarmalele cu mămăligă. N-ai cum să dai greș! La un cozonac mai ai pretenții să fie cu mai multă ciocolată, fără stafide, mai am pretenții, dar la sarmale...", a mai spus internaționalul român, încheind cu un apăsat: "România, te iubesc!".

