Ianis Hagi, felicitat pentru calificare de Rangers! Ce mesaj au postat scotienii dupa meciul Romaniei U21 in care Ianis a fost capitan

Ianis Hagi a fost capitanul "tricolorilor mici" in remiza cu Danemarca U21. La finalul partidei, dupa calificare, mijlocasul a primit un mesaj de felicitari din partea clubului la care evolueaza.

Cei de la Rangers au distribuit pe contul lor de Twitter postarea echipei nationale in care era anuntata calificarea la Euro U21.

"Felicitari lui Ianis Hagi, care si-a condus tara catre Campionatul European U21. Grozava realizare, Ianis", au fost mesajul scotienilor pentru tanarul fotbalist care a purtat banderola de capitan.

???????? Congratulations to @IanisHagi10 as he captained his country to the @UEFAUnder21 Championships.

???? Great achievement, Ianis. https://t.co/7JAev2gvHg