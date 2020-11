EXCLUSIV | "Mereu este presiune pe Ianis!" Liviu Ganea este de parere ca Dennis Man ar fi trebuit sa ramana la nationala de tineret! Ce spune despre meciul nationalei U21

Meciul se joaca pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti, de la ora 20:30 si se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro.

Nationala lui Adrian Mutu va disputa partida decisiva care ii poate garanta calificarea la Campionatul European din 2021, care se va desfasura in Ungaria si Slovenia.

In cazul in care Romania U21 va reusi sa invinga ar acumula 16 puncte in clasamentul echipelor de pe locul 2, asigurandu-si participarea la EURO 2021.

Fostul dinamovist, Liviu Ganea, este de parere ca fotbalul din Romania are nevoie de o calificare la un turneu final. Atacantul este de parere ca Ianis Hagi va trebui sa faca diferenta, mai ales deoarece acesta vine de la nationala mare a Romaniei.

"Cu totii avem nevoie de o noua calificare a echipei nationale, nu doar Adrian Mutu sau echipa U21. Referitor la rocada dintre Dennis Man si Ianis Hagi, lucrul acesta a fost discutat de catre cei doi antrenori, fiecare a spus de cine are nevoie. Eu cred ca Dennis Man ar fi trebuit tinut la nationala de tineret, pentru a avea un lot si mai bun, meciul acesta e cel mai important in momentul de fata.

E foarte important pentru un atrenor ca sa stie cum sa creeze aceasta atmosfera placuta. Toti constientizeaza importanta meciului si stiu cat de mult iar ajuta pe ei ca jucatori aceasta prezenta la Campionatul European, ar avea o alta expunere la fotbalul din Europa. Mutu reuseste sa faca acest lucru foarte bine si asta se vede si in prestatia jucatorilor din teren.

Este o echipa dinamica. Uitandu-ne si peste fotabistii de rezerva, Mutu cred ca a ales cea mai buna varianta in momentul de fata. Poate sa apara si cate un plus de pe banca. Formula pe care a asezat-o mutu este foarte ofensiva, probabil Mutu mizeaza si pe viteza si forta de patrundere a lui Costache, iar Ianis cu Matan pot face diferenta in benzi. Mereu este presiune pe Ianis. El a venit de la prima reprezentativa si e considerat ca si un plus. Toti se asteapta sa faca diferenta. El s-a obisnuit cu presiunea.

Imi inspira incredere Adrian Mutu si a invatat foarte bine ce a invatat. E important ca a ramas si Mihai Stoichita in Romania alaturi de nationala U21. Poate acest lucru ii motiveaza in plus pe jucatori, e important. E bine sa ai un profesor asa ca Adrian Mutu deoarece ai ce invata de la el", a declarat Liviu Ganea la Ora Exacta in Sport.