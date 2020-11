"Ma asteptam sa faca diferenta!" Ianis Hagi, criticat dupa prestatia din meciul nationalei U21: "A fost neinspirat si ezitant"

Romania U21 a obtinut a doua calificare consecutiva la Campionatul European.

Dupa meciul cu Danemarca U21, Ianis Hagi, care a fost capitanul "tricolorilor mici", a fost usor criticat de Ciprian Marica la Pro X. Fostul fotbalist a punctat faptul ca Ianis are nevoie de realizari in meciuri, respectiv de goluri sau pase de gol, pentru ca potentialul exista.

"Eu astept foarte multe de la Ianis Hagi si nu m-as grabi sa zic ca sunt multumit de evolutia lui. Asteptam mai mult de la un decar, asa cum bine spunea si tatal lui. El trebuie sa dea pase decisive, sa marcheze goluri, iar lucrul asta nu se intampla. Vrem sa vedem realizari mai mari de la el.

E clar ca presiunea este foarte mare, pur si simplu prin faptul ca se numeste Hagi. Numarul 10 te obliga sa fii printre cei mai buni, iar Ianis Hagi mai are de crescut. Ma asteptam de la el in seara asta sa faca diferenta, cu totii poate ne asteptam, dar totusi l-am vazut de multe ori neinspirat, ezitant. Are potential, fara doar si poate, dar trebuie sa arate asta pe teren", a declarat Ciprian Marica la PRO X.