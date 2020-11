Grupa de care FUGIM la Mondial: cu Franta si Ungaria! Ce spun jucatorii Romaniei inaintea tragerii la sorti

Cu Franta si Ungaria in grupa pentru Mondial. Ar fi scenariul de cosmar pentru Radoi!

Cu egalul de la Belfast, nationala poate avea insa o tragere la sorti mai buna. Romanii isi doresc sa pice in grupa cu Danemarca.



Cu golul lui Bicfalvi de la Belfast, Romania poate ajunge la Mondial dupa 24 de ani. Tragerea la sorti pentru Mondial va fi pe 7 decembrie, iar nationala vrea sa scape de Anglia, Franta, Germania si Spania, care sunt in prima urna.

Danemarca e cel mai accesibil cap de serie. Romania se poate califica la mondial dintr-o grupa cu Danemarca, Irlanda de Nord, Luxemburg, Andorra si Gibraltar.

"Ne bucuram ca am intrat in urna 2 si speram sa avem o grupa cat mai favorabila. Daca suntem in urna 2, nu inseamna ca vom termina pe locul 2", avertizeaza Alibec.

Romania poate pica totusi intr-o grupa grea, cu Franta, Ungaria si Bosnia.

Egalul de la Belfast nu ne-ar fi ajutat deloc daca Rusia castiga la Belgrad. Sarbii au dat de pamant cu rusii si au castigat cu 5-0. Atacantul Realului, Jovic a marcat de doua ori.

Tweet Romania Citeste si: