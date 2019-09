Grozav, aplaudat de toata lumea la antrenamentul nationalei! Ce a facut jucatorul in timpul unui meci de tenis cu piciorul! VIDEO

Gicu Grozav e in forma maxima inaintea meciului cu Spania care va fi joi in direct la Pro TV!

Nationala Romaniei a avut un antrenament deschis in aceasta seara cu mai multi jucatori care au evoluat deja in acest weekend. Florin Andone, Vlad Chiriches, Ciprian Tatarusanu, Alex Maxim sau Gicu Grozav, precum si jucatorii de la CFR Cluj, au fost prezenti la antrenament.

Cel mai spectaculos moment a avut loc in timpul unui meci de tenis cu piciorul - Grozav a trimis spectaculos din foarfeca si a castigat punctul pentru echipa sa. Grozav e intr-o forma excelenta in startul de sezon - are 5 goluri in primele 5 etape!



Lotul anuntat de Cosmin Contra:

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 61/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0)

Fundasi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiriches (Napoli, 54/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehervar, 0/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 16/0), Florin Stefan (Sepsi OSK, 0/0)

Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Razvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 4/0), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 0/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 20/4), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvarda, 28/5), Adrian Paun (CFR Cluj, 0/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 33/12), George Puscas (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1).