Deși adversarii aliniază vedete de la Inter sau Real Madrid, Giovanni e convins că trupa lui Mircea Lucescu are un culoar mult mai bun decât o arată hârtia.



Tragerea la sorți de la Zurich ne-a scos în cale Turcia pentru meciul decisiv din 26 martie 2026, o partidă care se va juca într-o singură manșă, la Istanbul sau Ankara. Deși presa internațională și casele de pariuri îi văd pe otomani mari favoriți, Giovanni Becali a reacționat cu o doză neașteptată de optimism.



Cunoscutul impresar consideră că diferența de valoare dintre cele două loturi se estompează în contextul unui meci eliminatoriu.



"Turcii sunt puțin favoriți, dar nu atât de mult cum se spune în presă de către mulți cunoscători ai fotbalului. Eu cred că în astfel de meciuri Turcia are cel mult 51% șanse să câștige, dar nu mai mult, pentru că vorbim de un singur meci, nu de un tur-retur", a spus Giovanni Becali, potrivit sptfm.ro.



Acesta a admis că adversarii au individualități superioare, cu 4-5 jucători la echipe de top din Europa, dar mizează pe presiunea imensă care va apăsa pe umerii gazdelor.



Rețeta calificării: suferință și contraatac



Cheia succesului pentru naționala lui Mircea Lucescu stă în pragmatism, crede impresarul. Într-o dispută în care Turcia va fi obligată să atace, spațiile se vor deschide pentru "tricolori".



"Într-un singur meci se pot întâmpla multe. Într-un campionat, ei ajung oricum între primele patru, pentru că au timp să recupereze. Dar într-o finală unică, riscul e mult mai mare", a explicat Giovanni.



Scenariul ideal creionat de acesta implică o rezistență eroică și specularea momentelor cheie: "Eu cred că, cu puțină șansă, ne putem califica. Să rezistăm presiunii, să scăpăm pe contraatac, să marcăm un gol, iar apoi ei să ne împingă în careul nostru și să trecem mai departe".



Statistica pare să îi dea dreptate lui Becali. Istoria confruntărilor directe este surprinzătoare: România a marcat o medie de 1,88 goluri pe meci în cele 26 de întâlniri all-time cu Turcia. Mai mult, Mircea Lucescu are un avantaj moral în fața selecționerului turc, Vincenzo Montella, pe care l-a surclasat cu 3-0 în singurul lor duel direct, pe vremea când "Il Luce" antrena Șahtior.

