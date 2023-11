Cu șase luni înainte de ultimul meci jucat de Generația de Aur, s-au vândut deja peste 10.000 de bilete. Pentru că locurile de la Inelul 1 sunt aproape epuizate, începând de azi, pe www.bilete.ro s-au pus în vânzare și biletele pentru Inelul 2.

Gică Popescu are un mesaj pentru toți suporterii care vor fi pe 18 mai pe Arena , carora le multumeste. Gică Popescu vorbește despre marele meci, dar și despre trei evenimente care marchează aceasta saptamana: 34 de ani de la victoria cu Danemarca (15 noiembrie), 7 ani de la disparția lui Didi Prodan (16 noiembrie) și 30 de ani de la victoria cu Țara Galilor (17 noiembrie), meciul care ne-a calificat la Mondialul din ’94.

Gică Popescu, despre "Tătuca" Prodan

Mai jos, câteva dintre declarațiile lui Gică Popescu:

“Cea mai frumoasa amintire de la Mondialul din 94 este victoria cu Argentina. Ramane cel mai bun meci din istoria echipei nationale.” (n.r.: 3-2 în optimile de finală)

-“La victoria cu Danemarca si calificarea la Mondialul din 90, nu aveam vreun termen de comparatie, pentru ca mergeam acolo dupa o pauza de 20 de ani. In 94 a fost diferit, am stiut la ce sa ne raportam si reusisem, dupa Revolutie, sa jucam cateva sezoane afara si sa ne masuram puterile cu jucatorii din Vest. Astfel, am dobandit incredere si ne-am constientizat valoarea; asa am ajuns sa batem echipe ca Argentina sau Columbia si sa fim la un pas de semifinale in America.”

-“Un jucator se poate considera implinit cand castiga o cupa europeana si cand ajunge sa joace la un campionat mondial. Eu am reusit sa castig 3 cupe europene si sa fiu pe teren la trei Mondiale.

-“Dupa victoria cu Tara Galilor, nici macar nu visam ca vom ajunge in sferturi la Campionatul Mondial si ca vom invinge doua mari favorite la castigarea titlului.”

-“Didi era sufletul grupului nostru. Rar vezi un jucator care sa simta ce simtea Didi cand imbraca tricoul echipei nationale. Ne lipseste mult, iar la meciul din 18 mai ne va lipsi enorm. Acest meci il vom juca si pentru el.”

-“Eu si Stelea suntem la greutatea din 1994. Le-am spus colegilor ca cine nu va fi, la ora meciului, la greutatea din 94, nu va intra pe teren. Au destul timp sa se pregateasca.”

Hagi, Lăcătuș, Ilie Dumitrescu și Ionuț Lupescu, în echipa lui Gică Popescu

Pe 18 mai 2024, componenţii "Generaţiei de Aur" vor întâlni o selecţionată de staruri ale fotbalului internaţional într-un meci de retragere organizat pe Arena Naţională din Capitală. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ionuţ Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş şi Florin Prunea sunt doar câţiva dintre marii fotbalişti care vor îmbrăca din nou tricoul României, iar în tabăra adversă sunt aşteptaţi printre alţii Luis Figo, Rivaldo, Hristo Stoicikov.