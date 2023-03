Gică Hagi nu i-a menajat pe românii care au ales naționala Italiei: ”Nu pot să accept! Uitați-i!”

Deciziile luate de cei doi l-au enervat pe Gică Hagi, care a răbufnit în direct. Pe Coubiș, care a mai evoluat pentru reprezentativele de tineret ale României, Emil Săndoi a încercat să-l întoarcă din drum, dar selecționerul U21 a spus că acesta nu a mai răspuns nici la mesaje. În final, acesta a acceptat convocarea la naționala U20 a Italiei.

Gică Hagi: ”Uitați-i! Nu sunt români!”

”Nu pot să accept jucători care au crescut în străinătate și uită că sunt români. Uitați-i! Nu sunt români. A fi român înseamnă că oricând te cheamă, trebuie să răspunzi. Ei sunt români, nu sunt italieni. Naționalitatea lor e română. Sunt români suta la suta.

Nu vorbesc de cât sunt de valoroși. Dintre ei sunt jucători care îmi plac foarte mult, dar nu putem sa ne rugăm de un jucător. Dacă vrei să vii, bine, dacă nu, să fii sănătos, fă performanță unde vrei, dar nu ne rugăm. Avem jucători buni, care joacă în țară! Foarte, foarte buni. E o pierdere când un jucător e valoros, când iubește România, când dă totul.

Când selectezi, e bine să chemi jucători foarte buni, dar nu uitați un singur lucru, echipa câștigă trofee, jocul colectiv câștigă trofee și aduce performanță. El poate să se exprime mai bine dacă are o echipă în spate.

Ăsta e secretul, să știi să formezi o națională cu jucători cu personalitate și pasiune, care să joace cu iubire, nu să te amenințe că nu vine la națională. Prea multa discuție despre acești jucători de care se pare că ne rugăm. Unde au jucat acești jucători? Nu au un meci în Liga 1, nu au un meci internațional”, a spus Gică Hagi, la Digi Sport.

Bogdan Lobonț l-a sunat pe Andrei Coubis pentru a-l întreba dacă vrea să joace pentru România

Întrebat în decembrie, la emisiunea Poveștile Sport.ro, despre valul de retrageri din ultimii ani de la prima reprezentativă a României, Lobonț a preferat să vorbească despre exemplele cu el în prim-plan, din momentul în care antrena la România U20.

Fostul portar spunea că a sunat personal trei jucători eligibili pentru naționala U20 a României pentru a-i întreba ce au de gând să facă, dacă vor să reprezinte țara noastră sau au alte planuri. Cei trei erau Andrei Coubiș (19 ani, fundaș AC Milan Primavera), Andrei Moțoc (19 ani, fundaș Salernitana) și Cătălin Cîrjan (20 de ani, mijlocaș Arsenal).

"Eu îți spun cum am procedat și îți dau exemple. Primul e Coubiș, de la AC Milan. L-am sunat și am spus în felul următor - am vorbit prima dată în italiană, e născut aici, dar a plecat acolo. I-am zis: 'Andrei, în funcție de ceea îmi răspunzi la întrebare, continuăm sau nu discuția. N-are rost să pierd timpul cu tine și nici tu cu noi. Important e ce vrei tu să faci: vrei să joci pentru echipa națională sau nu? În funcție de răspunsul tău, continuăm sau nu discuția. E simplu!'. A zis 'da, vreau să joc!'. Bine, dacă ai zis da, rămâne da, ți-l tatuezi pe piele. Joci la echipa națională până în momentul în care consideri sau până când îți închei cariera'.

Aceeași chestie cu Moțoc, jucător cu dublă naționalitate, Moldova și România. Aceeași întrebare. A zis 'să vorbim cu tată'. Acolo e un discurs mai amplu și nu vreau să intru în amănunte.

Pot să ți-l dau ca exemplu și pe Cîrjan, de la Arsenal. Aceeași situație. Despre el mi s-a spus că a refuzat să vină la echipa națională. A fost convocat și ar fi refuzat să vină la națională. Ok, să vedem de ce. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat: 'Cătălin, care e situația? De ce nu mai vrei?'. A spus: 'Nu, domn' profesor, nu e așa!'. Și mi-a explicat copilul de ce nu: 'Știți foarte bine că ați jucat și dumneavoastră la echipe importante, iar în acea perioadă în care erau acțiunile erau foarte mulți accidentați la prima echipă a lui Arsenal. Eu mă antrenam la prima echipă ca să debutez în Premier League. Pentru mine era maxim unde puteam ajunge. Nu am refuzat niciodată să joc pentru naționala României'. Ghinionul lui a fost că a avut o accidentare care l-a ținut puțin mai mult în afara gazonului decât s-a prevăzut.

Asta e: vrei să joci pentru echipa națională? Că n-are rost să o întoarcem pe toate fețele. E simplu: da sau nu! Dar dacă ai zis da, trebuie să fie da și să dai totul, cu inima deschisă", a spus Bogdan Lobonț, la emisiunea Poveștile Sport.ro.