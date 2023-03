”Că eu mi-am luat viteză?”. Gică Hagi a ”tunat” când a auzit ce a declarat Anghel Iordănescu

Pentru cele două meciuri, Edward Iordănescu (44 ani) a ales să nu mizeze pe serviciile lui Ianis Hagi (24 ani), care s-a recuperat în februarie, după accidentarea care l-a ținut departe de teren timp de un an. Iar această decizie l-a indignat pe Gică Hagi (58 ani), care a considerat că fiul său nu a primit tratamentul potrivit din partea selecționerului.

„Mulțumesc lui nea Puiu că-l apreciază pe Ianis, dar unul e nea Puiu și celălalt e băiatul lui. Din punctul meu de vedere, eu nu mi-am luat viteză, cum a spus dânsul. Eu am fost destul de rațional, am spus un lucru foarte pertinent. Nea Puiu cred că știe foarte bine ce înseamnă un jucător important. El chiar cunoaște noțiunea aceasta. Că eu mi-am luat viteză?

Nea Puiu, nu mi-am luat nicio viteză. Noi vorbeam de lucrurile care s-au întâmplat altădată, când ne-a părut rău după 20 de ani. Lăcătuș nu a fost convocat la Campionatul Mondial din '94. Selecționerul trebuie să fie bun sau nu e bun. Califică sau nu echipa? El ia decizii, are personalitate și ia decizie. Și-o asumă în totalitate. Trebuie să ți-o asumi. Cu siguranță, sută la sută, Edi Iordănescu, mi-a arătat mie, Gheorghe Hagi, că pentru el Ianis Hagi nu e important”, a spus Gică Hagi, la Digi Sport.

Anghel Iordănescu: „I-am reproșat lui Edi că face această listă suplimentară!”

Întrebat de această situație, Anghel Iordănescu (72 ani) a afirmat că antrenorul Farului Constanța a creat o stuație tensionată de care echipa națională nu avea nevoie înainte de preliminariile Campionatului European. Fostul selecționer al „Generației de Aur” susține că Ianis Hagi este deja o certitudine și că este conștient de respectul de care se bucură din partea familiei Iordănescu.

„S-a creat o tensiune de care echipa națională nu aveam nevoie înaintea debutului către Campionatul European. Am respect pentru Gică Hagi, e prietenul meu, am dragoste pentru Ianis, îl admir și îl consider un jucător foarte valoros, dar din iubire de tată, de selecționer, nu am să comentez.

Gică Hagi a comentat, a explicat selecționerul, au fost emisiuni pe această temă. Ianis Hagi mai are nevoie de încredere? Mai are nevoie să apară pe o listă preliminară? Ianis Hagi, în momentul de față, să-l ajute Dumnezeu să facă bine, este o certitudine. Nu pentru echipa națională, pentru fotbalul nostru. Gică Hagi și-a luat avânt. Eu cred că staff-ul tehnic a analizat fiecare situație.

I-am reproșat lui Edi că face această listă suplimentară, pe care trebuie să o dai, că pune o sumedie de jucători. Și el știe că pe postul respectiv are jucători în țară mai buni. I-am spus ce rost are să facă acest lucru. A venit cu explicația lui, la care eu personal, nu am fost convins. Același lucru îl făceam și eu, dar puneam numai jucătorii care au o șansă.

Ce rost are să chemi în banda dreapta un mijlcoaș de afară, care nu are nicio șansă să joace? Când tu mai ai doi de afară și încă vreo doi în țară? Pentru ce-l pui pe lista aia preliminară? Edi mi-a spus că același lucru au făcut și cei dinaintea lui, Mirel Rădoi și Cosmin Contra, la sugetia Federației Române de Fotbal.

Gică Hagi să nu uite că a fost selecționer și s-a lovit de aceleași probleme. El putea să aibă o discuție cu Ianis, în care să i se spună că au vorbit. Gică Hagi știe foarte bine că atât Anghel Iordănescu, cât și actualul selecționer, îl apreciază pe Ianis Hagi”, a declarat Anghel Iordănescu la DigiSport.