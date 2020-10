Ultima fita in lumea mondena din Romania! Cursuri de arta seductiei care ii costa pe barbati "doar 9.000 de lei"

Ori esti fotbalist si vin femeile singure, ori urmezi cursuri si te alaturi "altor barbati ce studiaza cu pasiune seductia".

Pe retele de socializare sunt distribuite intens mai multe postari ale unui cont numit "Scoala de Seductie", un curs intensiv care vrea "sa stranga barbatii cu adevarat interesati de evolutie si dezvoltare personala". "Vor fi discutii aprinse pe joc intern, ego, orgoliu, abordari, prima intalnire, tehnici seductie, misiuni si experimente", anunta organizatorii. Cursurile Scolii de Seductie se desfasoara o data pe saptamana, timp de 4 luni, si lectiile sunt dedicate celor care vor "sa abordeze femeile dar sufera de complexe si dau dovada de retineri in a le opri pe strada si a comunica direct fix ceea ce simti".

La ultimele doua lectii se face practica abordand femei live pe strada, in ceea ce se numeste "coaching 1 la 1". Pachetul complet costa 4.999 de euro, dar pandemia de coronavirus si-a spus cuvantul si in domeniul seductiei, asa ca s-a facut o reducere pana la 9.000 de lei. Desi unii ar putea crede ca este vorba de o parodie, pusa la cale de fani ai lui Sacha Baron Cohen si totul se filmeaza cu camera ascunsa pentru un show de televiziune, scoala are conturi pe retelele de socializare, un site dedicat (denumirea este, nu se stie de ce, "Fara Sens TV") si un canal de Youtube, iar cursurile promit ca "odata ce toti inteleg cum stau treburile putem sa ne strangem in numar cat mai mare si sa practicam cele discutate si invatate impreuna!", orice ar insemna asta.