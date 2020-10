BREAKING NEWS | Anunt OFICIAL! Romania a fost SCOASA 3 ani din Europa League! Mergem cu saracii in noua liga UEFA!

Din articol Cum va arata Conference League

Sezonul 2021/2022 va aduce o schimbare importanta pe plan european.

UEFA a decis sa infiinteze a treia competitie europeana intercluburi, Conference League. Aceasta decizie a cazut ca un trasnet pentru cluburile cu pretentii europene din Liga 1. Practic, din urmatorul sezon, echipele romanesti au interzis in Europa League.

Cel putin pana in 2024, suntem out din Europa League. Ocupantele locurilor 2 si 3 si castigatoarea Cupei Romaniei vor fi calificate in turul doi al preliminariilor Conference League.

Campioana Romaniei va intra in turul 1 preliminar al Champions League si va avea de depasit 4 tururi pana la grupe. Castigatoarea Ligii 1 e singura care ar putea intra, eventual, in Europa Leauge. In cazul eliminarii din preliminariile Champions, va ajunge in calificarile pentru Europa League. Doar in cazul iesirii in playofful Champions League exista garantia intrarii in grupele Europa League.

Din 48 de echipe, cate intra acum in faza grupelor Europa League, vor mai ramane 32. Impartirea va fi facuta exact ca in Champions League, in 8 grupe de cate 4 cluburi.

Performantele europene aproape invizibile ale echipelor romanesti din ultimii ani au adus Liga 1 pe o pozitie tot mai greu de acceptat in clasamentul coeficientilor UEFA. FCSB si CFR Cluj au fost singurele echipe care au strans puncte pentru Romania in ultimii ani.

Competitia se va derula dupa un format similar celui din Champions League si Europa League. Va include 32 de echipe in faza grupelor, urmand a se forma 8 grupe de cate 4 echipe.

Optimile vor fi precedate de un playoff cu 16 echipe, in care se vor duela echipele de pe locurile 2 ale grupelor si cele de pe pozitiile 3 din grupele Europa League.

In final, castigatoarea Conference League se va califica in urmatorul sezon al grupelor Europa League.