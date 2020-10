Ganea era sa ne pacaleasca si pe noi la cat era de suparat! :) Ce a spus dupa 4-1 cu Malta | Matan, trist ca n-a RUPT plasa la Giurgiu

Ganea si Matan, prietenii de la Viitorul, au marcat amandoi in victoria "tineretului" cu Malta, 4-1.

George Ganea e suparat pentru cartonasul galben pe care l-a incasat dupa o simulare in careu. El va lipsi de la meciul urmator al Romaniei, cu Danemarca. Da vina pe arbitru, desi reluarile nu-i dau dreptate atacantului de la Viitorul, care e convins ca a fost faultat.

"Ma bucur ca am reusit sa castigam cele 3 puncte pentru ca erau importante. Sunt putin suparat pentru galben, arbitrul cred ca a facut o greseala. Asa cum si in Ungaria am avut un arbitraj cu multe greseli. Sper sa faca baietii un meci bun cu Danemarca. Noi urmarim cele 3 puncte pentru a fi linistiti si a spera sa mergem la Euro.

A fost putin tensionata perioada aceasta, dar a trebuit sa strangem randurile si cu ajutorul staff-ului am facut un meci bun astazi. Sper ca i-am facut o bucurie ca am tratat meciul cu seriozitate si am castigat.

Baietilor de la seniori vreau sa le urez succes si sa nu asculte criticile pentru ca sunt valorosi, au un antrenor foarte bun si sper sa fim alaturi de ei in numar mare pentru ca au nevoie de acest lucru", a spus Ganea la PRO X.

Alex Matan s-a suparat si el. Voia sa marcheze de mai multe ori. :) Matan promite insa gol cu Danemarca, in finala grupei.

"Aveam nevoie de aceasta victorie pentru ca ne asigura locul 2. Trebuie sa tratam orice meci ca si cum ar fi ultimul, trebuie sa jucam la intensitate maxima fiindca se poate intampla orice in fotbal. Speram sa castigam si cu Danemarca si sa mergem la Euro. Sunt putin suparat pentru ca puteam sa mai inscriu. Ne-am uitat acum si danezii au castigat, matematic nu mai avem sanse la primul loc, dar trebuie sa ii batem acasa si sa mergem la Euro.

Mutu ne-a incurajat si a zis sa strangem randurile si sa jucam cu inima. Ne-am obisnuit cu mister, dar pot sa zic ca domnul Stoichita a facut o treaba excelenta.

Este un moment dificil pentru nationala mare. Tot ce pot sa spun este ca toti cei de la U21 le suntem alaturi si le dorim mult succes", a spus Matan.