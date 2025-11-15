Gafă uriașă! Cum l-a „botezat” Federația Bosniei pe Daniel Bîrligea, după bijuteria înscrisă la națională

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 59, după o acțiune excelentă începută pe stânga, cu centrarea lui Valentin Mihăilă. A fost primul gol marcat de atacantul lui CFR Cluj în deplasare la echipa națională, după reușita de anul trecut, de pe Arena Națională, cu Cipru, în Nations League C.



Doar că pentru federalii bosniaci... se pare că altcineva a înscris!



Cum l-au „botezat” bosniacii pe Daniel Bîrligea



Pe contul oficial de Twitter, NFS BIH, Federația de Fotbal din Bosnia & Herțegovina, a anunțat scorul la pauză și autorul golului României cu o greșeală uriașă: „După primele 45 de minute, România conduce cu 1:0, printr-un gol marcat de Valentin Bîrligea”

