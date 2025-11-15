Gafă uriașă! Cum l-a „botezat” Federația Bosniei pe Daniel Bîrligea, după bijuteria înscrisă la națională

Gafă uriașă! Cum l-a „botezat" Federația Bosniei pe Daniel Bîrligea, după bijuteria înscrisă la națională
România joacă în această seară un meci uriaș pe terenul Bosniei & Herțegovina, la Zenica, în penultima rundă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 59, după o acțiune excelentă începută pe stânga, cu centrarea lui Valentin Mihăilă. A fost primul gol marcat de atacantul lui CFR Cluj în deplasare la echipa națională, după reușita de anul trecut, de pe Arena Națională, cu Cipru, în Nations League C.

Doar că pentru federalii bosniaci... se pare că altcineva a înscris!

Cum l-au „botezat” bosniacii pe Daniel Bîrligea

Pe contul oficial de Twitter, NFS BIH, Federația de Fotbal din Bosnia & Herțegovina, a anunțat scorul la pauză și autorul golului României cu o greșeală uriașă: „După primele 45 de minute, România conduce cu 1:0, printr-un gol marcat de Valentin Bîrligea”

Cu alte cuvinte, bosniacii au combinat numele marcatorului cu cel al pasatorului decisiv. În postarea lor a apărut un „Valentin Bîrligea”, rezultat al confuziei dintre Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 0-1, iar meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. România are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru locul 2 în Grupa H.

