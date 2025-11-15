GALERIE FOTO Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România
Bosnia - România

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Aproape 1000 de români au fost prezenți pe ”Bilino Polje” să susțină reprezentativa lui Mircea Lucescu.

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

În minutul 59 al meciului, Daniel Bîrligea a deschis scorul la Zenica (VEZI AICI CUM A ÎNSCRIS).

După ce a marcat, a țâșnit spre colțul terenului să se bucure alături de colegii de la națională. Cu Valentin Mihăilă, Bîrligea a celebrat ridicând brațul deasupra capului, ridiculizând momentul în care a fost eliminat în Hermannstadt - FCSB când l-a copiat batjocoritor pe Radu Petrescu, ”centralul” partidei de la Sibiu.

A fost primul gol marcat de Bîrligea în deplasare pentru echipa națională de fotbal a României. El a mai înscris pe Arena Națională în urmă cu un an în fața Ciprului în Nations League C.

Echipele de start în Bosnia - România

  • Bosnia (4-3-3): Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Selecționer: Sergej Barbarez

  • România (4-3-3): I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

