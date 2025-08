Rotația cadrelor la Federația Română de Fotbal, după turneele finale din această vară.

Dacă naționala de tineret a fost o mare dezamăgire, la Europeanul din Slovacia, în schimb, România U19 a jucat semifinalele turneului continental pe care l-am găzduit, în iunie. În ambele cazuri însă, selecționerii care au stat pe băncile tehnice și-au încheiat mandatele.

La U21, Daniel Pancu a fost înlocuit cu Costin Curelea, promovat de la U20. La Under 19, în locul lui Ion Marin a venit Adrian Dulcea, de la România U18.

În urma acestor schimbări, s-a eliberat un loc, la România U20. Acest loc tocmai a fost ocupat de Adrian Iencsi (50 de ani), după cum a anunțat Mihai Stoichiță, la Digi Sport. Șeful Comisiei Tehnice a explicat că fostul rapidist a meritat din plin postul care i s-a oferit.

„Am avut mai mulți antrenori pe listă și am rămas la el (n.r. – Adrian Iencsi). Cred că este o alegere corectă. Mi s-a părut că el a fost neîndreptățit, așa, puțin în această viață de antrenor. Asta nu e o reparație. A făcut treabă pe unde a fost. Eu cred că merită această șansă, mai ales că este o zonă care i-a plăcut, a promovat și jucători tineri. Cred că-și merită locul aici. Are contract până anul viitor“, a anunțat „Lippi“.

Iencsi l-a lansat pe Rareș Ilie în fotbalul mare

Ca fostbalist, Adrian Iencsi a cunoscut gloria, la Rapid, unde a jucat, între 1997-2004 și apoi, între 2009-2010. A fost căpitanul giuleștenilor datorită calităților sale de lider. În CV-ul său de fotbalist figurează șase trofee cu Rapid, printre care două titluri (1998-1999 și 2002-2003). În rest, în străinătate, a cucerit trofee cu Spartak Moscova (Rusia) și cu Kapfenberger (Austria).

La echipa națională a României, Iencsi a adunat 30 de selecții și un gol.

După ce s-a lăsat de fotbal, Iencsi a activat la foarte multe formații de la nivelul eșaloanelor inferioare. Dar a lucrat și la Academia Rapid, de unde l-a lansat în fotbalul mare pe Rareș Ilie, vândut, ulterior, pentru suma de 4 milioane de euro, la Nice.

În sezonul trecut, Iencsi a făcut parte din stafful lui Marius Șumudică, la Rapid, fiind antrenor secund.