Florin Prunea, fostul mare internațional, a prefațat partida și este convins că liderul din Superligă, Universitatea Craiova, ar urma să dea mai mulți jucători la națională în viitorul apropiat.



Fostul portar i-a menționat pe Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău. În cazul fostului mijlocaș de la Galatasaray, Prunea a remarcat o ”creștere fantastică”.



Florin Prunea îi vede pe Cicâldău și Băluță din nou la echipa națională



Mijlocașul de la Universitatea Craiova a fost ultima oară la echipa națională la Campionatul European din Germania, din 2024, cu Edi Iordănescu selecționer, și a prins minute doar în ultimul meci, cu Olanda (0-3).



„Cel puțin de la Craiova, vom mai vedea jucători la echipa națională, și mă refer la cei doi de la mijloc, Băluță și Cicâldău.



Cicâldău, din punctul meu de vedere, are o creștere fantastică. E din ce în ce mai bine și din punct de vedere fizic, se apropie de ce era el înainte”, a spus Prunea, la Digi Sport.



România - Canada, ora 21:00, LIVE TEXT | Echipele de start:



România : Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Canada : Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P. David



Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru:



PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



MIJLOCAȘI: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

