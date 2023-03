Florin Prunea intervine după dezvăluirile lui Cîrjan despre Stoichiță și FRF: "Eu știu și nume!"

Florin Prunea spune că practicile lui Mihai Stoichiță sau ale altor persoane din cadrul FRF sunt deja cunoscute în lumea fotbalului.

Fostul portar a făcut referire și la dezvăluirile din trecut ale lui Marcel Pușcaș, actualul președinte al lui FC U Craiova, care spunea că "o convocare la juniori costă 3.000 de euro, iar 5.000 pentru titular"

"Nu spune nimic nou. Noi spunem de foarte mult timp. A spus-o Marcel Pușcaș din interior, când era în cadrul FRF. Astea sunt lucruri evidente, noi, din lumea fotbalului, le știm.

Eu știu și nume, dar aș pune în niște ipostaze niște foști jucători ai României care nu merită o asemenea... mă rog", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Cătălin Cîrjan: "Schimbările nu erau făcute de antrenor, ci de domnul Stoichiță"

Mijlocașul ofensiv a dezvăluit că la echipele de tineret ale naționalei, omul responsabil cu schimbările și convocările este Mihai Stoichiță (68 ani). Acesta a precizat că s-a lovit personal de intervențiile directorului tehnic al FRF.

„Mi s-a întâmplat și mie o scenă. La un moment dat, a venit la mine domnul Geolgău și mi-a zis: „Ooo, ce faci copile? Mă bucur să te văd!' Inițial, am fost surprins, știam că vorbește urât despre mine și despre fratele meu, Daniel. Când s-a apropiat de mine, și-a dat seama că m-a confundat și a zis: 'Nu pe tine voiam să te salut'. Mi-a întors spatele și m-a lăsat cu mâna întinsă. E discriminare la loturi, unii sunt luați de după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiș că nu sunt doriți acolo. Spunea domnul Iordănescu recent că iubește talentul jucătorilor români, dar că le urăște mentalitatea. Ar trebui să ne uităm puțin și la cei care sunt puși acolo să creeze cadrul pentru dezvoltarea mentalității.





Pe domnul Stoichiță îl știu de la 14 ani, de la prima acțiune pe care am avut-o la Piatra Neamț, când s-a format lotul U15. Eram un copil, dar jucam și marcam în Liga a 3-a. De la 10 ani jucam la seniori. Eram lăudat zilnic de antrenorii naționalei, dar în ziua primului meci cu Moldova mi s-a spus că nu am fizic și că sunt rezervă. La 1-0 pentru Moldova am fost băgat în teren în ultimele 10 minute și am marcat. După meciul al doilea, domnul Stoichiță servea masa cu părinții a doi jucători care fuseseră titulari în ambele jocuri. A și plecat cu ei în mașină spre București. Apoi, la 16 ani, la o acțiune cu o dublă împotriva Italiei, am fost printre puținele rezerve neutilizate în primul joc. Mă antrenasem foarte bine, după ce tocmai revenisem de la un stagiu cu Arsenal. Țin minte că cei de acolo mă lăudaseră și le spuseseră tatălui și agentului meu că sunt top class. În cel de-al doilea meci cu Italia am fost titular. La încălzire, singurul nume care se auzea era Cîrjan. Cum am fost certat de domnul Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată. Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte, ci în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau sa-mi ia increderea și să mă facă să nu fiu concentrat. Am fost schimbat în repriza a doua, aproape că n-am atins mingea pentru că se juca numai lung la cererea antrenorilor. Schimbările nu erau făcute de antrenor ci de domnul Stoichiță.





Domnul Stoichiță îl trimitea pe unul dintre oamenii săi să transmită antrenorilor schimbările, l-a văzut tatăl meu, care se afla în apropiere. Pot să confirme și alte persoane care erau acolo. La finalul meciului, domnul Stoichiță s-a întors către tata și i-a făcut semn să-și pună fermoar la gură, ca și cum eram un fotbalist slab despre care nu are ce să se comenteze. Tot el a zis că n-am venit la meciurile cu Argeș și cu Steaua ca să joc la U23 în Dubai. Dacă dumnealui îi crede pe Odegaard, Gabriel, Nketiah, Lacazette, Dembele, Tonali, Tătărușanu, Rebic sau Origi jucători de nivel U23, sunt mândru că le-am fost alături”, a spus Cătălin Cîrjan, pentru sursa citată.