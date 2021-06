EXCLUSIV | "Am avut discutii cu nume importante!" Isaila, pe lista mai multor cluburi! + Ce spune despre rezultatele lui Radoi la nationala

Daniel Isaila a vorbit despre ofertele pe care le-a avut, dupa performanta reusita in Emiratele Arabe Unite.

Fostul selectioner al nationalei de tineret a Romaniei a terminat pe locul 2 in campionatul arab cu Baniyas Club, la doar trei puncte de campioana Al Jazira.

"E adevarat e o performanta la care nici eu nu credeam la inceput, dar ramane si o urma de regret, am sperat pana la ultima etapa sa fim campioni, ne-am luptat cu un adversar mai puternic ca noi.

Probabil ca Razvan Lucescu are o experienta si stie ce inseamna sa te lupti cu o echipa mica si sa te bati cu o echipa cu potenta financiara cu mult peste ce avem noi.

Nu o sa spun niciodata ca nu ma voi intoarce in Romania. Dar in perioada viitoare e putin probabil. Am contract pe 2 ani de zile si o clauza destul de mare de reziliere. Atunci cand voi fii liber de contract altele vor fi discutiile.

Crede-ma ca au fost discutii cu alte echipe foarte importante, dar am preferat sa raman aici. Am fost apreciat, am vorbit cu toti angajatii clubului, am o relatie buna. Probabil o sa imi mut fetele acolo la scoala", a spus Daniel Isaila, in direct la Pro X.

Isaila crede ca pe Radoi nu il avantajeaza rezultatele si ca este nevoit sa obtina cat mai repede o calificare si este convins ca Sumudica este potrivit pentru postul de antrenor al CFR-ului.

"Cred ca s-a comentat mult pe tema cu Radoi. Pana la urma rezultatele sunt cele care vorbesc si din punctul meu de vedere rezultatul conteaza. Calificarile se obtin si nu se joaca. Pentru ca rezultatul ramane tot timpul in istorie. Nu o sa isi aduca nimeni cum s-au obtinut calificarile

E un club care a demonstrat ca e bine organizat. Cred ca Sumudica e un antrenor care a demonstrat ca peste tot unde a fost a facut treaba buna. Sa vedem daca vor fi compatibil temperamentul lui vulcanic cu cel al lui CFR Cluj. ", a incheiat Daniel Isaila