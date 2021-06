"I-as propune un contract!" Dani Coman, incantat de stilul lui Radoi! Ce spune despre nationala si postul selectionerului

Danut Coman a vorbit despre actualul selectioner al Romaniei, Mirel Radoi.

Mirel Radoi nu are statistica de partea sa, desi Coman considera ca este potrivit in momentul de fata pentru a fi pe banca "tricolorilor". Selectionerul Romaniei are sapte meciuri pierdute din 13 si doar patru victorii.

"Am vazut ca s-a creat un curent contra lui Mirel Radoi. Daca as fi patron de echipa de club si as avea putere financiara, in momentul de fata as fi primul conducator care i-ar propune un contract lui. Imi place filosofia lui, imi place modul in care gandeste fotbalul si cred ca va deveni un antrenor de club foarte bun.

Cat despre faptul ca in momentul de fata este selectioner, e diferenta mare intre a fi antrenor si selectioner. Sa fii selectioner, cred ca ai nevoie de mai multa experienta, ai nevoie sa parcurgi niste etape, ai nevoie sa antrenezi, sa te lupti pentru trofee pentru a ajunge sa fii selectionerul Romaniei sau oricarei alte nationale.

Daca ne raportam la generatiile trecute, nu e normal ca portarii sa fie cei mai buni din teren, dar trebuie sa ne uitam putin la jucatorii pe care ii avem la nationala. Nu mai sunt generatiile lui Hagi sau ale lui Mutu si Chivu. Sunt altfel de jucatori, au alta mentalitate, trebuie sa le multumim portarilor si antrenorilor de portari, ca avem totusi liniste in acest departament la nationala.

Vreau sa il felicit pe Nita, a demonstrat inca o data ca munca bate valoarea. Nu a fost un portar valoros, talentant, dar zi de zi a muncit, a fost corect fata de viata si de fotbal, iar fotbalul si viata l-au rasplatit. Merita tot ce i se intampla.

Nu pot fi foarte optimist, la ce a aratat echipa nationala in ultima perioada, trebuie sa ne gandim ca in viitorul apropiat nu ne vom mai bucura de rezultatele obtinute de generatiile anterioare", a declarat Danut Coman, la Digi Sport.