Selecționerul României a oferit o explicație pentru neconvocarea lui Louis Munteanu la echipa națională, după ce în ultimele zile s-a discutat intens pe seama acestui subiect.

Cristi Balaj a oferit o reacție pe subiect, explicând cum a perceput atacantul decizia luată de selecționerul României.

"După meci e mai ușor să fii viteaz, trebuia să discutăm despre asta înaintea partidelor. Eu nu am contestat convocările. Problema mea a fost legată de management. Faptul că s-a anunțat, și putea fi evitat acest lucru, în ziua unui meci important.

E un jucător de care eram convinși că va fi la lot. La mine a fost problema că mi-au răstălmăcit vorbele. Eu nu am contestat convocările făcute și nu spun asta pentru că îmi e teamă de selecționer.

Eu cred că argumente se găseau în favoarea neconvocării la echipa mare. Vom vedea dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Un lucru este cert, un jucător accidentat, cu probleme musculare, are riscul de a recidiva. Un jucător care nu a evoluat are șanse mari să aibă nevoie de meciuri pentru a-și intra în mână. Astea sunt legile fotbalului.

Nu comentez convocările. Eu ca președinte îmi apăr clubul și spun că am avut un jucător care a avut nevoie de noi pentru a-i reda încrederea. El și-a dorit și a muncit, a luptat, s-a reinventat și nu pot să fiu supărat pe el pentru că și-a dorit atât de mult să fie la echipa mare a naționalei. Nu te poți supăra pe un jucător tânăr cu așa ambiție", a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

Reacția lui Louis Munteanu după ce n-a fost convocat la naționala mare

Deși a marcat 20 de goluri în Superliga și a fost unul dintre cei mai în formă atacanți români, Munteanu a fost lăsat la naționala U21 de Mircea Lucescu.

Selecționerul a explicat că e mai bine să joace titular la tineret decât să fie rezervă la seniori.

"(Despre convocarea la naționala mare) Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.

Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda.