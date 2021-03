"E un jucator care da totul! E un luptator!" Cine este fotbalistul de la FCSB remarcat dupa Europeanul de tineret: "Ma regasesc in el" 

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Nationala de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Europeanului U21 din Ungaria si Slovenia, incheind meciurile din grupa la egalitate de puncte cu Tarile de Jos si Germania, dar avand un golaveraj inferior.

Unul dintre fotbalistii lui Mutu care au atras atentia in Ungaria este Darius Olaru. Jucatorul celor de la FCSB a fost laudat de Ioan Ovidiu Sabau, care s-a declarat impresionat de evolutiile fotbalistului in varsta de 23 de ani.

Fostul mare international a declarat ca apreciaza faptul ca Olaru da totul pe teren si lupta pana la finalul meciului, fara sa cedeze, punctand ca se regaseste in el.

"Olaru e un jucator care creste, un jucator care face ambele faze foarte bine. El se maturizeaza mult mai rapid. Da totul la orice meci si, cu o astfel de atitudine, castigi respectul staff-ului.

E un jucator foarte important pentru campionatul nostru. Ma regasesc in el, dar ca stil e altceva, suntem diferiti. El nu cedeaza niciodata, e un luptator. Pune capul in pamant, nu cedeaza, lupta", a declarat Ioan Ovidiu Sabau, pentru Look Sport.

Darius Olaru, cotat de site-ul transfermarkt.com la 2,5 milioane de euro, a fost titular in nationala U21 a Romaniei in toate partidele din Ungaria.