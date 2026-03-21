Gică Popescu a reacționat imediat după ce Zicu s-a dezlănțuit la flash-interviu: ”Știu la ce s-a referit Ianis”

Cele două echipe și-au dat întâlnire în a doua etapă din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Farul și Csikszereda au împărțit punctele.

După meci, Ianis Zicu, antrenorul ”marinarilor”, a făcut prăpăd la flash-interviu și s-a legat de maniera în care partida de la Miercurea Ciuc a fost arbitrată (VEZI AICI DETALII).

Gică Popescu, președinte și acționar majoritar la Farul Constanța, consideră că deciziile arbitrilor nu au fost echilibrate și că echipa sa a fost dezavantajată în anumite faze.

”Eu, așa ca un singur reproș... maniera de arbitraj sigur nu a fost în favoarea noastră. Faulturi nedate pentru noi, noi am luat și galbene, ei nu au luat nimic. Nu se poate să arbitrezi așa, cu două unități de măsură diferite. Cu siguranță că nu arbitrajul nu a influențat rezultatul.

Noi am făcut un meci bun, i-am închis pe benzi. Am avut situații de poartă, am fi meritat să câștigăm. Nu sunt de acord în totalitate cu Ianis, dar maniera nu a fost la fel pentru ambele echipe.

Știu la ce se referea Ianis, dar nu aș vrea să intrăm în polemici. (n.r. Mihai Stoichiță, la el se referea?) Nu știu, eu eram în partea cealaltă, nu știu. Noi s-ar putea să fim subiectivi. Când stai în fața televizorului e mai ușor, dar când ești implicat... Hai să terminăm cu arbitraj că dăm în altele”, a spus Gică Popescu, potrivit digisport.

