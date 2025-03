Liviu și Mihaela Anghel sunt doi români care locuiesc în San Marino încă din 1997 și vor fi prezenți pe stadion pentru a vedea naționala României.

Soții Anghel sunt de 28 de ani în San Marino

"Suntem din 1997 în San Marino. În aprilie se fac 28 de ani. Am ajuns în San Marino venind într-o excursie la cineva și m-am îndrăgostit de țară, așa că am rămas aici.

San Marino are o populație de 32.000 de locuitori, iar noi, românii, suntem 200 de familii. Din ceea ce știu, suntem a doua comunitate după cea italiană", spune Liviu Anghel, în interviul acordat pentru PRO TV.

Mihaela Anghel este cântăreață, deține de 19 ani un salon de înfrumusețare în San Marino și și-ar fi dorit să intoneze imnul național al României la partida de luni seară.



"Am făcut această propunere Federației de Fotbal din San Marino. Au fost foarte bucuroși, dar timpul a fost destul de redus și nu am reușit să ne organizăm. UEFA are niște condiții stricte, dar am rămas de acord că asta se va întâmpla pe viitor", spune Mihaela Anghel.

"Cu jucătorii din San Marino ne vedem la bar / Vor fi foarte mulți români în tribune"

San Marino este cea mai slabă națională de fotbal din lume, conform clasamentului actual FIFA. Următoarea adversară a României ocupă locul 210 în ierarhia mondială.

"N-am cum să nu țin cu România pentru că sunt român. Știm ce echipă are San Marino. Ne întâlnim la bar cu jucătorii de aici. Sunt prietenii noștri, colegii de-ai noștri de muncă. Ei sunt foarte încrezători în ceea ce fac, dar știm foarte bine care va fi rezultatul final. San Marino este recunoscută ca o echipă cu mai puține posibilități.



I-am văzut destul de timorați pe jucătorii din San Marino. Pe lângă această problemă a jocului, mai au o problemă. Vor fi foarte mulți români în tribune, iar publicul va ține cu România, nu cu San Marino", spune Liviu Anghel.

4.798 de locuri are San Marino Stadium. Cel puțin jumătate din arenă va fi ocupată de fanii români la meciul de luni seară.

Familia Anghel nu are de gând să revină în România prea curând: "Așa cum ați văzut la intrarea în San Marino, la vamă, este scris: 'Bine ați venit în țara libertății'. Eu aici chiar mă simt liber. E o liniște totală, ești liber și nu ai frică de nimic. Este o liniște totală, ceea ce e cel mai important în viață", mai spune Liviu Anghel.