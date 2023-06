În ultima vreme, România a pierdut mai mulți fobtaliști în detrimentul altor naționale. Daniel Boloca (24 ani, Frosinone) și Andrei Coubiș (19 ani, AC Milan Primavera) au ales Italia, în timp ce Theo Corbeanu (18 ani, Wolverhampton U23 ani) evoluează pentru Canada.

Însă, alegerile lui Valentin Eduardo Corla și Andrei Raul Pertea, ambii legetimați la Real Madrid, de a alege să joace pentru naționala României U15, vine cu mari speranțe pentru prima reprezentativă. Mai ales că puștii au refuzat să joace pentru naționala Spaniei, având acest drept datorită dublei cetățenii pe care o posedă.

Raúl Andrei (2009 - CM) and Edu Valentín (2009 - CB) from the Infantil A (U14) have been called-up by Rumania U15. They will train in July. ???????? pic.twitter.com/XPhP7phsD1