În vârstă de 37 de ani, jucătoarea născută în Constanța evoluează în Danemarca, la Fortuna Hjoring, unde e inima echipei.

Povestea Florentinei Olar

Într-un reportaj realizat în Danemarca de Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu, Florentina Olar vorbește despre viața din Danemarca, fascinanta poveste în care fiul ei îi dă energie - l-a luat chiar și la meciuri, dar și despre cariera la echipă națională a României.

"La 16 ani mi-am dorit să joc la cea mai bună echipă, iar echipa din Cluj era cea mai bună și am decis să mă transfer de la Cluj, dar a fost o luptă cu mama. Îi era groază să știe că sunt departe de casă.

La început am stat într-o cameră de cămin în care stăteau șapte fete, la Cluj.

Am terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport. Știu că fotbalul nu e pentru întotdeauna, le-am promis părinților mei că nu voi renunța la școală.

Prima plecare în străinătate a fost la Lazio, apoi la Apollon Limassol.

În Danemarca am venit în vara anului 2013. Când am venit cu soțul - am zis wow, hai să vedem cum e... Ne-am acomodat ne place stilul de viață. Ne simțim în mediul nostru, ne lipsesc cei de acasă, dar viața noastră e aici", a declarat Florentina Olar, în reportajul realizat de Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu.

Totodată, sportiva care evoluează sub tricolor de două decenii a subliniat și numele fotbalistelor sale favorite, dar a spus și cine e fotbalistul său preferat.

