Cristi Sapunaru se RETRAGE de la nationala: "Am  fost mandru sa-mi reprezint tara". Mesajul emotionant al fundasului

Cristian Sapunaru a decis sa isi incheie cariera de jucator la Echipa Nationala a Romaniei.

La 35 de ani si 5 luni, Cristian Sapunaru a decis sa isi incheie cariera de jucator la Echipa Nationala. Fundasul are in tricoul Romaniei 36 de meciuri si de 11 ori a purtat banderola de capitan. Cristian Sapunaru a debutat la echipa nationala acum mai bine de 10 ani, in 2008.

Jucatorul si-a anuntat decizia printr-o scrisoare:

Buna ziua,

Incep prin a spune MULTUMESC!

A fost cea mai mare mandrie a mea sa imi pot reprezenta tara si, in ultima perioada, sa port pe brat banderola de capitan al Echipei Nationale, purtata de mari fotbalisti ai Romaniei si de oameni care acum sunt un model de urmat in viata!

Multumesc tuturor celor care s-au aflat la conducerea Nationalei si la conducerea Federatiei Romane de Fotbal!

Celor care au avut incredere in mine, celor care m-au criticat, pentru ca m-au facut mai ambitios si mai bun.

Tuturor celor care au fost alaturi de Echipa Nationala si nu au incetat sa ne incurajeze, indiferent de echipele pe care le sustineau.

Tuturor colegilor cu care am impartit vestiarul si cu care am reusit sa participam la doua Campionate Europene.

Am avut o cariera la care multi viseaza si sunt mandru de ce am realizat. Dar a venit timpul sa ma retrag de la Echipa Nationala a Romaniei si sa las locul celor tineri si dornici de performanta!

Va multumesc si sper din tot sufletul ca Echipa Nationala sa se califice la Campionatul European din 2020!

Hai Romania!